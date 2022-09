Diagnose fix! El Sheiwi zieht sich erneut Kreuzbandriss zu

Die Wiener Austria hat am Sonntag beim TSV Hartberg einen souveränen 3:0-Erfolg eingefahren (Spielbericht + Video-Highlights), ist dadurch auf Tabellenplatz sechs vorgestoßen und in der Fußball-Bundesliga schon seit fünf Runden ungeschlagen.

Dennoch wollte im Lager der „Veilchen“ keine echte Jubelstimmung aufkommen – zu schwer lastete die offenbar schwere Verletzung von Ziad El Sheiwi auf dem Gemüt. Der ÖFB-Nachwuchs-Nationalspieler schied im Finish mit Verdacht auf Kreuzbandriss aus.

Am Montag bestätigte sich dann der Verdacht: Ziad El Sheiwi zog sich bei seinem Bundesliga-Comeback erneut einen Kreuzbandriss zu. Der 18-Jährige wird bereits am morgigen Dienstag in Innsbruck operiert. Das gaben die Veilchen am Montag bekannt.

El Sheiwi hatte bereits vor zehn Monaten einen Kreuzbandriss im anderen Knie erlitten.

Ortlechner über El Sheiwi-Verletzung: „Habe nur weinende Menschen gesehen“