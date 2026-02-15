Diagnose: Neuer-Verletzung schwerer als erwartet

Manuel Neuer ist beim 3:0-Sieg des FC Bayern in Bremen bereits zur Halbzeit mit Wadenproblemen ausgewechselt worden. Nun steht auch die Diagnose fest.

Der Keeper hat sich einen Faserriss in der linken Wade zugezogen und fällt vorerst aus. Das gab der deutsche Rekordmeister am Sonntag bekannt.

Neuer räumte seinen Platz nach der ersten Halbzeit für Jonas Urbig, der erneut eine souveräne Leistung zeigte.

Danach hatten Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund zunächst Entwarnung gegeben und von einer „Vorsichtsmaßnahme“ gesprochen.

Verpasst Neuer den Liga-Gipfel?

Wie lange Neuer dem Tabellenführer fehlen wird, ist unklar. In zwei Wochen steht der Ligagipfel beim ersten Verfolger Borussia Dortmund an. Der BVB liegt sechs Punkte hinter den Münchnern zurück.

Beim nächsten Bayern-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt wird wieder 17 Jahre jüngere Urbig zwischen die Pfosten rücken. „Wir haben totales Vertrauen in Jonas“, sagte Trainer Vincent Kompany.

