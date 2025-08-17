Diagnosen bei Laimer & Wöber da

ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber fällt wegen einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel mehrere Wochen aus.

Das gab Werder Bremen, der neue Club des Verteidigers, zwei Tage nach Wöbers verletzungsbedingter Auswechslung bei der 0:1-Niederlage im DFB-Pokal bei Arminia Bielefeld bekannt. Der Bundesligist gab am Sonntag an, „in den kommenden Wochen“ auf den Neuzugang verzichten zu müssen. Entwarnung gab es hingegen bei Bayern-Spieler Konrad Laimer, er erlitt nur einen Krampf.

Keine schwere Verletzung bei Laimer

Wöbers am Samstag im deutschen Supercup in der 72. Minute angeschlagen ausgewechselter Nationalteamkollege verletzte sich also nicht schwerer. „Konny hat einen Krampf gehabt und Probleme mit seinem kleinen Zeh vorher schon, das war alles zusammen ein bisschen zu viel. Es sollte aber nicht so schlimm sein“, sagte Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund nach dem 2:1-Sieg der Münchner gegen den VfB Stuttgart laut Sport1.

Befürchtungen, dass sich Laimer beim Versuch, einen Ball vor der Outlinie zu retten, eine ärgere Muskelblessur zugezogen haben könnte, bewahrheiteten sich somit nicht. Der Außenverteidiger war an der Seitenlinie behandelt und anschließend ausgetauscht worden. An den Feierlichkeiten nach Schlusspfiff nahm der ÖFB-Nationalteamspieler aber schon wieder mit vollem Einsatz teil.

(APA)

Bild: Imago