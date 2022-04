Dibon über Comeback gegen Wolfsberg: „Habe es genossen“

via

Routinier Christopher Dibon hat sich bei „Talk und Tore“ u.a. über seine lange Leidenszeit sowie sein Comeback geäußert:

„Es war ein ganz besonderer Abend und wunderschön, dass es mit einem Sieg geendet hat. Nach dem Spiel war ich emotional und körperlich leer und heute in der Früh war es ein großes Fragezeichen, wie ich aus dem Bett komme, aber mir geht es gut und ich bin glücklich. Ich habe es genossen, nach dem Spiel heil draußen zu sitzen, nach einem Sieg, wo ich mit dabei war. Ich denke von Tag zu Tag und genieße jeden Tag, wo ich am Platz stehe. Es ist eine Last hinuntergefallen nach dem gestrigen Spiel.“

