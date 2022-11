Dibon über erneutes Comeback: „War diesmal auf der Kippe“

Emotionales Comeback statt vorzeitigem Karriereende: Rapid-Kapitän Christopher Dibon schaffte abermals nach einer Knieverletzung den Weg zurück. Nach seinem dramatischen 90-Minuten-Comeback gegen Austria Lustenau und vor dem Prestigeduell gegen den LASK (JETZT LIVE auf Sky Sport Austria 2 – mit dem SkyX-Traumpass kannst du bereits ab 15 Euro pro Monat live dabei sein) will der Innenverteidiger sein Team nicht nur auf dem Rasen Sicherheit schenken.

„Es war diesmal schon auf der Kippe. Persönlich war ich am wanken, aber der Zuspruch war einfach riesig und hat mir nochmal die Power gegeben für die Reha“, lässt Dibon tief blicken. Die Folgen seiner Verletzungen sind ein steter Begleiter, dennoch überwiegt die Freude am Fußball nach wie vor: „Den Tag, wo es nicht zwickt, den gibt’s nicht mehr. Jede Verletzung hinterlässt auch ihre Spuren. Die Freude am Fußballspielen ist aber so viel mehr wert.“

Denn für Momente, wie den späten Ausgleich in Lustenau hat sich der SCR-Kapitän zurückgekämpft: „Du bist natürlich am Boden, aber vier Minuten später hüpft die ganze Bank auf und freut sich. Dann weiß ich, dass sich jede einzelne Reha ausgezahlt hat.“

343 Christopher Dibon Position Verteidigung Verein SK Rapid Wien

