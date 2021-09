Dibon über Rapid-Angriff: “Im gesamten Offensivspiel ist der Wurm drinnen”

Rapid-Verteidiger Christopher Dibon war in der neuesten Ausgabe des Sky-Podcasts “DAB | Der Audiobeweis” zu Gast. Dort spricht der zurzeit verletzte Profi u.a. über das Offensivspiel bei den Hütteldorfern und die bisherigen Saisonleistungen seiner Mannschaft.

“Im gesamten Offensivspiel ist der Wurm drinnen. Das fängt aber vom Tormann weg an. Da haben wir momentan einfach ganz schlechte Lösungen”, so der 30-jährige Verteidiger. Es gibt laut Dibon einen Plan, wie man das Spiel anlegen soll, “aber der muss am Ende auch umgesetzt werden“. (im Podcast ab 17:15 min.)

Im Podcast sind auch die bisherigen Leistungen von Rapid ein Thema. Der Innerverteidiger äußert sich wie folgt: „Wenn es die eine oder andere Anfrage mehr gibt für einen Spieler und der eine oder andere Spieler auch das Weite suchen will, dann ist es nicht immer so einfach, dass du es in einer Mannschaft gut drüber bekommst und die Leistungen am Platz stimmen. […] Es kommen mehrere Faktoren zusammen, warum es in der Liga noch nicht so rennt.“

DAB | Der Audiobeweis Folge #124 mit Christopher Dibon

Alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga, alle UEFA Bewerbe sowie die Premier League live nur auf Sky – jetzt Sky sichern und den besten Live-Sport für nur €25 pro Monat genießen.