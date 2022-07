Die 1. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit dem Auftakt-Hit Salzburg – Austria Wien heute live bei Sky

Der Auftakt-Schlager Salzburg – Austria Wien heute ab 19:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Andreas Herzog feiert am Freitag beim Bundesliga-Start in Salzburg sein Comeback als Sky Experte

Marc Janko ist zudem als Co-Kommentator vor Ort im Einsatz

Spektakuläre Live-Bilder beim Eröffnungsmatch: Spezialkamera „First Person View“ Drohne zoomt die Fans auf Sky Sport Austria mitten ins Geschehen

Das Warten hat endlich ein Ende! Fußball-Fans erwartet ab Freitag die ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/23. Sky zeigt inklusive der Saison 2025/26 alle 195 Matches der ADMIRAL Bundesliga live. Anhänger:innen der 12 Bundesliga-Teams verpassen auf Sky Sport Austria keine Minute ihres Lieblingsklubs.

Anchor Constanze Weiss und die Sky Experten Andreas Herzog & Marc Janko sind vor Ort und begleiten den Saisonauftakt

Die ADMIRAL Bundesliga-Saison startet mit einem Hit: Titelvertediger und Serienmeister Salzburg empfängt die Wiener Austria. Können Manfred Schmids Veilchen gleich zum Auftakt überraschen? Die Antwort gibt es ab 19:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1. Am Freitagabend begrüßen Constanze Weiss und Sky Experte Andreas Herzog die Sky Seher:innen aus der Red Bull Arena. Kommentiert wird die Partie von Gerfried Pröll und Co-Kommentator Marc Janko.

Spezialdrohne zoomt die Fans beim Eröffnungsmatch mitten ins Geschehen

Gleich zum Start der Saison 2022/2023 erwartet die Fans auf Sky Sport Austria ein neues Seherlebnis in der Bundesliga-Übertragung. Die Spezialkamera „First Person View“ Drohne begleitet die Stars ab dem Weg auf das Spielfeld und liefert gestochen scharfe Live-Bilder aus einer völlig neuen Perspektive aus dem Stadion in die Wohnzimmer der Sky Seher:innen. Die innovative Übertragungstechnik, die bereits in den USA beim American Football für einzigartige Live-Bilder sorgte, wird am Freitag zum ersten Mal auf Sky Sport Austria eingesetzt.

Freitag, 22. Juli 2022

19:00 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – FK Austria Wien, live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Andreas Herzog

Co-Kommentator: Marc Janko

