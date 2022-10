Die 10. Runde der ADMIRAL Bundesliga heute live & exklusiv bei Sky Sport Austria

via

Nach der Länderspielpause geht es im Liga-Alltag mit der 10. Runde der ADMIRAL Bundesliga weiter! Sky Seher:innen dürfen sich am Wochenende auf spannende Spiele sowohl an der Spitze, als auch im Keller der Tabelle freuen.

Am Samstag ab 16:00 Uhr das Spitzenspiel Salzburg gegen LASK, WSG Tirol gegen SK Rapid und Austria Lustenau gegen WAC live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Der Bundesliga-Samstag mit Sky Experte Andreas Herzog live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Der 10. Spieltag startet mit drei Parallel-Spielen am Samstag. In Wals-Siezenheim trifft Meister und Tabellenführer Salzburg auf den Tabellenzweiten LASK. Während die Salzburger den Vorsprung auf die Oberösterreicher ausbauen möchten, wollen die Linzer den Anschluss an die Bullen nicht verlieren. Das Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen.

In Innsbruck treffen ebenso zwei Tabellennachbarn aufeinander: Der Tabellenneunte WSG Tirol empfängt den achtplatzierten SK Rapid. Die Wiener wollen nach der Länderspielpause wieder mit positiven Ergebnissen für Schlagzeilen sorgen. Ob ihnen dies bereits gegen die Tiroler gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Zeitgleich treffen Austria Lustenau und der WAC aufeinander. Der Aufsteiger aus Vorarlberg konnte im ersten Saisonabschnitt mit sehr guten Leistungen aufzeigen, während sich der WAC erst mit dem Sieg im letzten Spiel vor der Pause in die Top 6 gekämpft hat. Das Match ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen.

Alle Partien werden zudem ab 16:00 Uhr in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Die 10. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 1. Oktober 2022

16:00 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Tirol – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SC Austria Lustenau – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Andreas Herzog

