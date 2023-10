Die 10. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit dem Fernduell um die Tabellenspitze: WAC – SK Sturm und Austria Klagenfurt – Salzburg heute live & exklusiv bei Sky

Vor der Länderspielpause dürfen sich die Sky Zuseher:innen auf die 10. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky Sport Austria freuen!

Am Sonntag ab 13:30 Uhr WAC – SK Sturm und LASK – SCR Altach exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Im Anschluss ab 16:30 Uhr Austria Klagenfurt – Salzburg exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Die Europacup-Starter Salzburg, SK Sturm & LASK am Sonntag mit Sky Experte Peter Stöger live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Der Bundesliga-Sonntag startet um 13:30 Uhr. In Kärnten empfängt der WAC den SK Sturm. Ob die Grazer mit einem Sieg in der Tabelle vorlegen können, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Parallel kommt es zum Duell LASK gegen den SCR Altach. Der Tabellensiebte aus dem Ländle würde die Linzer mit einem Sieg in der Tabelle einholen. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 gezeigt. Beide Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 angeboten.



Den Abschluss der 10. Runde bildet ab 16:30 Uhr die Begegnung zwischen dem Tabellenvierten Austria Klagenfurt und dem Tabellenführer Salzburg. Die Mozartstädter mussten gegen die Kärntner erst einmal als Verlierer vom Platz gehen, gelingt dem Team von Peter Pacult nun erneut die Überraschung? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.





Die 10. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:



Sonntag, 8. Oktober 2023



13:30 Uhr:

RZ Pellets WAC – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

LASK – CASHPOINT SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1



16:30 Uhr:

SK Austria Klagenfurt – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1



19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Peter Stöger

Bild: GEPA