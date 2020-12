Die 10. Runde der Tipico Bundesliga mit dem Klassiker Austria – Sturm und dem Oberösterreich-Derby LASK – Ried live und exklusiv bei Sky

Am Samstag ab 16:00 Uhr Austria – Sturm, Admira – Salzburg und Altach – St. Pölten exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Am Sonntag ab 13:30 Uhr Hartberg – Rapid, WSG Tirol – WAC exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Anschließend LASK – Ried live & exklusiv

Die Sky Experten am Wochenende: Andreas Herzog und Alfred Tatar am Samstag sowie Marc Janko und Walter Kogler am Sonntag

Der 10. Spieltag wartet mit einigen spannenden Partien auf: Die Wiener Austria empfängt im Duell der Traditionsvereine den SK Sturm. Im Derby gegen die Hütteldorfer zeigten die Veilchen Kampfgeist und erlangten nach Rückstand noch ein Unentschieden. Natürlich auch dank einiger Glanztaten von Torhüter Patrick Pentz. Das Traditionsduell könnte für die Veilchen zum Wegweiser werden. Mit einem Sieg könnten sich Stöger & Co. wieder in Richtung Top 6 orientieren. Ob der gelingt wird live auf Sky Sport Austria 2 übertragen. Nach dem überragenden Champions-League-Gastspiel in Moskau trifft Salzburg auswärts auf die Admira. Wie sich das Schlusslicht gegen den Tabellenführer präsentiert, wird live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen sein. Im dritten Spiel trifft Altach auf St. Pölten. Mit einem Sieg würden sich die Altacher vom Tabellenkeller absetzen können. Ob das gelingt, sehen Sky Kunden live auf Sky Sport Austria 4. Alle drei Partien sind zusätzlich in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 empfangbar.

Nach dem wichtigen 3:2-Erfolg gegen die Admira empfängt Hartberg die Rapidler in der Profertil Arena. Das Spiel der Oststeirer gegen den Rekordmeister wird live auf Sky Sport Austria 2 gezeigt. Im zweiten Sonntagsspiel kommt es zum Duell WSG Tirol gegen Wolfsberg. Die Kärntner mussten sich in der letzten Runde daheim mit einem Unentschieden gegen Ried zufrieden geben. Wie lange die Wölfe auf den nächsten Sieg warten müssen, wird live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen sein. Die beiden Spiele werden zusätzlich in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 übertragen. Im letzten Spiel der Woche trifft der LASK auf Ried. Wer im brisanten Oberösterreich-Derby als Sieger vom Platz geht, ist für Sky Seher live auf Sky Sport Austria 1 zu verfolgen.

Die 10. Runde der Tipico Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 5. Dezember 2020

16:00 Uhr:

FK Austria Wien – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Fyleralarm Admira – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Cashpoint SCR Altach – spusu SKN St. Pölten, live und exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Thomas Trukesitz

Sky Experten: Andreas Herzog & Alfred Tatar

Sonntag, 6. Dezember 2020

13:30 Uhr:

TSV Prolactal Hartberg – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Swarovski Tirol – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

LASK – SV Guntamatic Ried, live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Marc Janko & Walter Kogler

Video-Highlights und Stimmen gibt es nach den Spielen auf skysportaustria.at.

Beitragsbild: GEPA