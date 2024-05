Die 106. PGA Championship mit Sepp Straka ab Donnerstag live und exklusiv bei Sky

Von Donnerstag bis Sonntag berichtet Sky Sport Golf insgesamt über 40 Stunden live vom zweiten Major des Jahres der PGA

Umfangreiche Livestreams wie „Featured Groups“ auf skysportaustria.at/mediathek/live/

Gregor Biernath und Irek Myskow kommentieren das Turniergeschehen

2014 war es Rory McIlroy, der nach einem dramatischen Finaltag im Valhalla Golf Club letztlich triumphierte. Zehn Jahre später findet nun die 106. PGA Championship erneut auf dem legendären Platz in Louisville statt.

Gewohnt umfassend und ausführlich wird Sky Sport auf dem Sender Sky Sport Golf sowie in Livestreams auf skysportaustria.at/mediathek/live/ vom zweiten Major des Golfjahres live und exklusiv berichten.

Österreichs Ausnahmegolfer Sepp Straka befindet sich in dem hochkarätigen Teilnehmerfeld. Der österreichische Ryder Cup Held konnte in den letzten beiden Saisons stets ein Turnier auf der PGA Tour gewinnen und ist längst in der Weltspitze angekommen. Ein Sieg bei einem Major-Turnier fehlt dem 30-Jährigen allerdings noch. Zu den Titel-Favoriten zählen außerdem der bereits genannte Rory McIlroy, Titelverteidiger und dreimalige Champion Brooks Koepka, der pünktlich zum Turnierstart wieder in Fahrt kommt, sowie Scottie Scheffler.

Gregor Biernath und Irek Myskow kommentieren die Live-Übertragungen von Donnerstag bis Sonntag. Darüber hinaus werden zusätzlich angebotene Inhalte wie unter anderem die Livestreams im amerikanischen Originalkommentar ausgestrahlt, der optional auch bei allen deutsch kommentierten Live-Übertragungen zur Verfügung steht.

Noch mehr PGA Championship können Golffans in Livestreams auf skysportaustria.at/mediathek/live/ erleben. Die „Featured Groups“ stehen Kund:innen hier in noch größerem Umfang zur Verfügung als auf dem linearen Sender.

Amundi German Masters aus Brandenburg täglich live

Außerdem überträgt Sky Sport Golf das Amundi German Masters aus Brandenburg von Donnerstag bis Sonntag täglich live. Katharina Niederlöhner kommentiert das Golfturnier.

Die PGA Championship und das Amundi German Masters live bei Sky Sport:

Donnerstag:

11:00 Uhr: Amundi German Masters – 1. Tag auf Sky Sport Golf

14:00 Uhr: PGA Championship – „Featured Groups“ auf Sky Sport Golf und im Livestream auf skysportaustria.at/mediathek/live/

20:00 Uhr: PGA Championship – 1. Tag auf Sky Sport Golf

Freitag:

11:00 Uhr: Amundi German Masters – 2. Tag auf Sky Sport Golf

14:00 Uhr: PGA Championship – „Featured Groups“ auf Sky Sport Golf und im Livestream auf skysportaustria.at/mediathek/live/

20:00 Uhr: PGA Championship – 2. Tag auf Sky Sport Golf

Samstag:

12:00 Uhr: Amundi German Masters – 3. Tag auf Sky Sport Golf

15:00 Uhr: „Featured Groups“ auf Sky Sport Golf und bereits ab 14:00 Uhr im Livestream auf skysportaustria.at/mediathek/live/

19:00 Uhr: PGA Championship – 3. Tag auf Sky Sport Golf

Sonntag:

12:00 Uhr: Amundi German Masters – 4. Tag auf Sky Sport Golf

15:00 Uhr: „Featured Groups“ auf Sky Sport Golf und bereits ab 14:00 Uhr im Livestream auf skysportaustria.at/mediathek/live/

19:00 Uhr: PGA Championship – 4. Tag auf Sky Sport Golf

Bild: Imago