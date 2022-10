Die 11. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit dem 337. Wiener Derby SK Rapid – Austria Wien am Sonntag live bei Sky Sport Austria

Derby-Time in der ADMIRAL Bundesliga! Zum Abschluss der 11. Runde der ADMIRAL Bundesliga wartet das 337. Wiener Derby auf die Sky Seher:innen.

Das Derby SK Rapid – Austria am Sonntag ab 16:15 Uhr live

Sky Experte Walter Kogler begleitet die Partie als Co-Kommentator und Hans Krankl ist zudem vor Ort in Wien-Hütteldorf als Experte im Einsatz

Zuvor ab 13:30 Uhr SK Sturm – WSG Tirol und WAC – SV Ried live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Bereits am Samstag ab 16:00 Uhr SCR Altach – Salzburg, LASK – TSV Hartberg und Austria Klagenfurt – Austria Lustenau live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Die Sky Experten am Wochenende: Marc Janko am Samstag sowie Andreas Herzog und Hans Krankl am Sonntag

Der Bundesliga-Sonntag mit dem Wiener Derby und den Experten Andreas Herzog, Hans Krankl sowie Co-Kommentator Walter Kogler live bei Sky Sport Austria

Der ADMIRAL Bundesliga-Sonntag startet ab 13:30 Uhr mit den beiden Spielen SK Sturm – WSG Tirol und WAC – SV Ried. In Graz wollen die Blackies mit einem Sieg gegen die Mannschaft von Thomas Silberberger weiterhin Druck auf Tabellenführer Salzburg ausüben. Die Tiroler möchten nach der 0:5 Pleite gegen Rapid im letzten Spiel mit einer guten Leistung für Wiedergutmachung sorgen. Das Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport 3 übertragen. Zeitgleich wird auch in Wolfsberg gespielt, wo der WAC die Serie ohne Niederlage gegen die Wikinger aus dem Innviertel auf 11 Spiele ausbauen möchte. Ob dies gelingt, sehen Sky Zuschauer:innen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4. Darüber hinaus werden die Partien auch in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 übertragen.



Den Abschluss der Runde bildet das große Wiener Derby. In Hütteldorf empfängt der SK Rapid die Austria. Noch immer wartet man auf den ersten Heimerfolg im Allianz Stadion gegen die Veilchen aus Favoriten. Kann die Austria weiterhin ungeschlagen bleiben, oder darf der SK Rapid endlich den ersten Sieg bejubeln? Die Antwort gibt es ab 16:15 Uhr live auf Sky Sport Austria 2, wenn Moderator Johannes Brandl und Sky Experte Hans Krankl die Sky Seher:innen empfangen. Kommentiert wird die Partie von Philipp Paternina und dem Sky Experten Walter Kogler, der als Co-Kommentator im Einsatz sein wird.





Der Bundesliga-Samstag mit Sky Experte Marc Janko live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Bereits am Samstag dürfen sich Sky Seher:innen wieder auf drei Parallel-Spiele freuen. Der SCR Altach empfängt daheim Tabellenführer Salzburg. Können die Vorarlberger gegen die Bullen punkten? Ob die schwierige Aufgabe gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Zeitgleich trifft der TSV Hartberg in Pasching auf den LASK. Seit sechs direkten Duellen warten die Oberösterreicher auf einen vollen Erfolg gegen die Steirer. Wer sich in diesem Spiel durchsetzen kann, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. In der dritten Begegnung des Tages muss Austria Lustenau in Kärnten gegen Austria Klagenfurt bestehen. Welche Austria als Sieger vom Platz geht, sehen Sky Seher:innen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4. Alle Partien werden zudem ab 16:00 Uhr in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.





Die 11. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky:



Samstag, 8. Oktober 2022



16:00 Uhr:

CASHPOINT SCR Altach – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

LASK – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SK Austria Klagenfurt – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1



19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Marc Janko



Sonntag, 9. Oktober 2022



13:30 Uhr:

SK Puntigamer Sturm Graz – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

RZ Pellets WAC – SV Guntamatic Ried, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Constanze Weiss

Experte: Andreas Herzog



16:15 Uhr:

FK Austria Wien – SK Rapid Wien, live auf Sky Sport Austria 2



Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Hans Krankl

Kommentator: Philipp Paternina

Co-Kommentator: Walter Kogler



19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1