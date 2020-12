Die 11. Runde der Tipico Bundesliga mit dem Gipfeltreffen Salzburg – LASK live und exklusiv bei Sky

Der Kampf um die Tabellenspitze: Salzburg – LASK am Sonntag ab 16:30 live & exklusiv

Das Duo Martin Konrad & Manuel Ortlechner kommentiert den Hit

Zuvor Rapid – WSG Tirol, WAC – Austria exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Bereits am Samstag ab 16:00 Uhr Sturm – Admira, St. Pölten – Hartberg und Ried – Altach exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Die Sky Experten am Wochenende: Walter Kogler und Toni Pfeffer am Samstag sowie Alfred Tatar und Hans Krankl am Sonntag

Am Wochenende kommt es zum direkten Duell um die Tabellenführung! Nach der überraschenden Niederlage gegen die Admira stehen die Salzburger vor dem Spitzenspiel auf dem ungewohnten zweiten Platz. Von der Spitze grüßt der LASK. Ob die Oberösterreicher im Gipfeltreffen den ersten Platz verteidigen können oder der Serienmeister zurückschlägt, zeigt Sky ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1. Das Duo Martin Konrad und Manuel Ortlechner kommentiert den Schlager.

Im Vorfeld des Hits dürfen sich Fußball-Fans auf zwei spannungsgeladene Begegnungen freuen: Im Duell Rapid gegen die WSG Tirol peilen die Hütteldorfer den nächsten Dreier an, um im Rennen um die Tabellenführung dran zu bleiben. Ob der Vizemeister mit einem Erfolg das Spitzen-Duo unter Druck setzt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Im zweiten Spiel trifft Wolfsberg auf die Austria. Beide Teams mussten letzte Woche deutliche Niederlagen einstecken und wollen nun auf die Siegerstraße zurückkehren. Das Match wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. Die beiden Spiele sind zusätzlich in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Zum Auftakt der 11. Runde am Samstag gastiert die Admira bei Sturm. Beide Teams präsentierten sich in der letzten Runde von ihrer besten Seite. Den Grazern gelang ein deutlicher 4:0 Auswärtserfolg bei der Wiener Austria während die Südstädter gegen den amtierenden Meister mit 1:0 überraschen konnten. Ob das Team von Damir Buric erneut triumphieren kann oder Sturm der vierte Sieg en suite gelingt ist ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Zur selben Zeit spielt St. Pölten gegen Hartberg. Nach dem fulminanten 4:0 gegen Altach visieren die Wölfe den nächsten Dreier an. Wie dieses Duell ausgehen wird, ist ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 empfangbar. Der Samstag wird abgeschlossen mit dem Match Ried gegen Altach. Das Spiel ist exklusiv für Sky Kunden auf Sky Sport Austria 4 zu sehen. Alle drei Partien können zusätzlich in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgt werden.

Die 11. Runde der Tipico Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 12. Dezember 2020

16:00 Uhr:

SK Puntigamer Sturm Graz – FC Flyeralarm Admira, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

spusu SKN St. Pölten – TSV Prolactal Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SV Guntamatic Ried – Cashpoint SCR Altach, live und exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experten: Walter Kogler & Toni Pfeffer

Sonntag, 13. Dezember 2020

13:30 Uhr:

SK Rapid Wien – WSG Swarovksi Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

RZ Pellets WAC – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – LASK, live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Kommentator: Martin Konrad

Co-Kommentator: Manuel Ortlechner

Moderation: Thomas Trukesitz

Sky Experten: Alfred Tatar & Hans Krankl

Video-Highlights und Stimmen gibt es nach den Spielen auf skysportaustria.at.

Beitragsbild: GEPA