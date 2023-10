Die 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga Heute Live auf Sky Sport Austria

Am kommenden Wochenende dürfen sich die Sky Zuseher:innen auf den Start in die Rückrunde des Grunddurchgangs live & exklusiv bei Sky Sport Austria freuen – streame alle Spiele mit dem Sky X Traumpass!

Der Bundesliga-Samstag mit Sky Experte Alfred Tatar live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Die 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga startet bereits am Samstag ab 16:00 Uhr mit einer Dreier-Konferenz. Nach zwei Liga-Heimpleiten in Folge möchte Meister Salzburg gegen den SCR Altach wieder als Sieger vom Platz gehen. Ob dies gelingt, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen. In Kärnten trifft Austria Klagenfurt auf die WSG Tirol. Nach dem Sieg in Wien-Hütteldorf soll nun auch gegen die Wattener gewonnen werden. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 gezeigt. Komplettiert wird der Bundesliga-Samstag vom Aufeinandertreffen zwischen Blau-Weiß Linz und dem WAC. Kann der Aufsteiger aus der Stahlstadt den ersten Heimsieg feiern? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4. Die Spiele werden zusätzlich in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.



Die 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:



Samstag, 28. Oktober 2023



16:00 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – CASHPOINT SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Austria Klagenfurt – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

FC Blau-Weiß Linz – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1



19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Alfred Tatar

Bild: GEPA