Die 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit SK Rapid – LASK heute live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Zum Abschluss der Runde wartet am Sonntag die Begegnung zwischen dem SK Rapid und dem LASK auf die Sky Seher:innen. Während Rapid schon zwei Monate auf einen Heimsieg wartet, konnten die Linzer zuletzt bei Salzburg gewinnen und wollen weiterhin am Spitzenduo der Liga dranbleiben. Das Traditionsduell wird ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 übertragen. Sky-Experte Hans Krankl ist beim Hit in Wien-Hütteldorf vor Ort.

Der Bundesliga-Sonntag wird bereits um 13:30 Uhr eingeleitet. In Graz trifft die Wiener Austria auf den ungeschlagenen Tabellenführer SK Sturm. Ob die Veilchen nach zwei Siegen in Folge auch gegen das Team von Christian Ilzer erfolgreich sind, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 gezeigt. Zeitgleich spielt Austria Lustenau gegen den TSV Hartberg. Können die Lustenauer den ersten Sieg feiern? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Beide Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 angeboten.

Sonntag, 29. Oktober 2023



13:30 Uhr:

SK Puntigamer Sturm Graz – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SC Austria Lustenau – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1



16:30 Uhr:

SK Rapid – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1



Sky-Experte: Hans Krankl



19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Marc Janko

Bild: GEPA