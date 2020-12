Die 12. Runde der Tipico Bundesliga u.a. mit Sturm – St. Pölten am Samstag und Austria – LASK am Sonntag live und exklusiv bei Sky

Am Samstag ab 16:00 Uhr Sturm – St. Pölten, Admira – Rapid und Hartberg – Altach exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Am Sonntag ab 13:30 Uhr Salzburg – WAC, WSG Tirol – Ried exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Anschließend Austria Wien – LASK live & exklusiv

Die Sky Experten am Wochenende: Andreas Herzog und Marc Janko am Samstag sowie Alfred Tatar und Manuel Ortlechner am Sonntag

Wien, 17. Dezember 2020 – Die Mannschaft der Stunde kommt aus der Steiermark. Mit dem Erfolg gegen Serienmeister Salzburg setzte Sturm zur großen Aufholjagd an und steht nach vier Siegen in Serie auf Platz drei. Am Samstag soll gegen den SKN St. Pölten der fünfte Streich in der Liga folgen. Ob der Erfolgslauf weitergeht, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Zur selben Zeit gastiert der SK Rapid bei der Admira. Nach dem 0:3-Dämpfer gegen Tirol haben die Grün-Weißen bei der Admira die Möglichkeit sich zu rehabilitieren. Das Match wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. Zudem fordert der TSV Hartberg den SCR Altach. Das Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 gezeigt. Alle drei Partien können zusätzlich ab 16:00 Uhr in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgt werden.

Auch am Sonntag warten drei vielversprechende Partien auf die Sky Seher: Im Duell Salzburg gegen den WAC visieren die Bullen den nächsten Dreier an, um die frisch zurück erkämpfte Tabellenführung abzusichern. Allerdings kommen die Kärntner nach dem Last-Minute Sieg über die Wiener Austria mit breiter Brust nach Salzburg. Wer in diesem Spiel als Sieger vom Platz geht, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Im zweiten Spiel trifft die WSG Tirol auf die SV Ried. Das Team von Thomas Silberberger konnte zuletzt auswärts bei Rapid mit 3:0 überraschen und will nun an die guten Leistungen der letzten Wochen anknüpfen. Ob das gelingt oder die Oberösterreicher unter Gerhard Schweitzer auf die Siegerstraße zurückkehren, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 beantwortet. Die beiden Spiele sind zusätzlich in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Im letzten Spiel der Woche kommt es zum Traditionsduell Austria Wien gegen den LASK. Die Veilchen benötigen nach den schwierigen Wochen dringend ein Erfolgserlebnis. Das Team von Peter Stöger sammelte nur 10 Punkte aus 11 Spielen und rangiert auf dem enttäuschenden neunten Platz. Anders sieht die Situation beim LASK aus. In einem packenden Spitzenspiel verlor man zwar die Tabellenführung wieder an die Salzburger, bot aber streckenweise eine starke Leistung. Das Match ist ab 16:30 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Die 12. Runde der Tipico Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 19. Dezember 2020

16:00 Uhr:

SK Puntigamer Sturm Graz – spusu SKN St. Pölten, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Flyeralarm Admira – SK Rapid, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

TSV Prolactal Hartberg – Cashpoint SCR Altach, live und exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Andreas Herzog & Marc Janko

Sonntag, 20. Dezember 2020

13:30 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Swarovski Tirol – SV Guntamatic Ried, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

FK Austria Wien – LASK, live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Thomas Trukesitz

Sky Experte: Alfred Tatar & Manuel Ortlechner

Artikelbild: GEPA