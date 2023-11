Die 14. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit dem Linzer Derby sowie Austria Wien – Salzburg live & exklusiv bei Sky

Das Linzer Derby Blau-Weiß – LASK sowie Austria Klagenfurt – SK Sturm am Sonntag ab 13:30 Uhr exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Im Anschluss ab 16:30 Uhr Austria Wien – Salzburg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Bereits am Samstag ab 16:00 Uhr Hartberg – SK Rapid, Austria Lustenau – WAC und WSG Tirol – SCR Altach exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Die Sky Experten am Wochenende: Marc Janko & Analyse-Experte Alfred Tatar am Samstag sowie Peter Stöger & Analyse-Experte Julian Baumgartlinger am Sonntag

Vor der Länderspielpause dürfen sich die Sky Zuseher:innen auf die 14. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit dem Kampf um die Tabellenführung live & exklusiv bei Sky Sport Austria freuen.



Das Linzer Derby sowie Austria Wien – Salzburg am Bundesliga-Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Der Bundesliga-Sonntag wird ab 13:30 Uhr eingeleitet. In Linz kommt es zum Derby zwischen Blau-Weiß und dem LASK. Das erste Saisonduell konnte die Sageder-Elf für sich entscheiden, gelingt dem Aufsteiger mit den eigenen Fans im Rücken die Revanche? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. In Kärnten trifft Austria Klagenfurt auf den SK Sturm. Nach zwei Liga-Pleiten in Serie möchten die Grazer wieder voll anschreiben. Die Partie können Sky Seher:innen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 verfolgen. Beide Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 angeboten.



Den Abschluss der Runde bildet Austria Wien gegen Salzburg. Die Veilchen sind seit fünf Spielen in der Liga ohne Gegentreffer und wollen den Aufwärtstrend auch gegen den Tabellenführer fortsetzen. Sky Sport Austria 1 überträgt die Begegnung ab 16:30 Uhr live & exklusiv.





Der Bundesliga-Samstag mit Sky Experte Marc Janko live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Die 14. Runde der ADMIRAL Bundesliga beginnt bereits am Samstag ab 16:00 Uhr mit einer Dreier-Konferenz. Der SK Rapid muss in die Steiermark und will beim TSV Hartberg den zweiten Sieg in Serie feiern. Ob das gelingt, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 gezeigt. Zeitgleich empfängt Austria Lustenau den WAC. Wer sich durchsetzt, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. Außerdem trifft die WSG Tirol auf den SCR Altach. Können die Wattener nach 6 Niederlagen in Folge wieder punkten? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4. Die Spiele werden zusätzlich in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.



Die 14. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:



Samstag, 11. November 2023



16:00 Uhr:

TSV Egger Glas Hartberg – SK Rapid, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SC Austria Lustenau – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

WSG Tirol – CASHPOINT SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1



19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Marc Janko

Sky Analyse-Experte: Alfred Tatar



Sonntag, 12. November 2023



13:30 Uhr:

FC Blau-Weiß Linz – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Austria Klagenfurt – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1



16:30 Uhr:

FK Austria Wien – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1



19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Peter Stöger

Sky Analyse-Experte: Julian Baumgartlinger

Bild: GEPA