Die 15. Runde der ADMIRAL Bundesliga: die Samstagsspiele live & exklusiv bei Sky

Einstand nach Maß für Interimstrainer Jürgen Säumel. Nach dem 7:0 Sieg muss der SK Sturm nun zum SCR Altach. Das Team aus dem Ländle hat seit dem letzten Spieltag die rote Laterne inne und will gegen den Spitzenreiter überraschen. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen.

Parallel will Salzburg beim TSV Hartberg den ersten Ligasieg seit 19. Oktober feiern. Gelingt in der Oststeiermark der Befreiungsschlag oder überholt das Team von Manfred Schmid die Mozartstädter in der Tabelle? Das Spiel kann live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 verfolgt werden. Außerdem empfängt der GAK den WAC. Der Aufsteiger ist seit vier Spielen ungeschlagen und möchte die Serie gegen die Lavanttaler fortsetzen. Ob das gelingt, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 gezeigt.

Ab 16:15 Uhr starten Moderator Jörg Künne und Sky Experte Alfred Tatar die Vorberichterstattung für den Samstag in der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky Sport Austria 1. Die Einzelvorläufe für die frühen Spiele starten jeweils 15 Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds.

Die 15. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 30. November 2024

16:15 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:45 Uhr

TSV Egger Glas Hartberg – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

CASHPOINT SCR Altach – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Grazer AK 1902 – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experten: Alfred Tatar

