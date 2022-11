Die 15. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit dem Traditionsduell Rapid gegen LASK am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Der Hit Rapid gegen LASK am Sonntag ab 16:15 Uhr live & exklusiv

Hans Krankl ist vor Ort in Wien-Hütteldorf als Experte im Einsatz

Zuvor ab 13:30 Uhr SCR Altach gegen SK Sturm und WSG Tirol gegen Austria Wien live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Bereits am Samstag ab 16:00 Uhr WAC gegen Salzburg, TSV Hartberg gegen Austria Lustenau und SV Ried gegen Austria Klagenfurt live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Die Sky Experten am Wochenende: Walter Kogler am Samstag sowie Marc Janko und Hans Krankl am Sonntag

Wien, 3. November 2022 – Am Wochenende dürfen sich Österreichs Fußball-Fans wieder auf sechs spannende Duelle in der ADMIRAL Bundesliga freuen. Am Sonntag kommt es zum Hit Rapid gegen LASK. Alle Spiele der 15. Runde sind live & exklusiv bei Sky Sport Austria zu sehen.





Der Bundesliga-Samstag mit Sky Experte Walter Kogler live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Samstag kommt es ab 16:00 Uhr zu drei Parallel-Spielen. In Kärnten trifft der WAC auf Salzburg. Die Elf von Trainer Robin Dutt konnte in den letzten vier Runden keine Punkte holen und will nun gegen den Tabellenführer die Trendwende schaffen. Die Bullen möchten hingegen im Fernduell mit Sturm Graz vorlegen. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen. In der Steiermark empfängt der TSV Hartberg die Lustenauer Austria. Die Steirer wollen die rote Laterne abgeben und müssen dafür drei Punkte holen. Dieses Match sehen Sky Seher:innen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Komplettiert wird der Bundesliga-Samstag vom Aufeinandertreffen zwischen der SV Ried und Austria Klagenfurt. Das Hinspiel konnten die Kärntner mit 1:0 für sich entscheiden. Ob den Innviertlern nun die Revanche gelingt, kann live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 verfolgt werden. Alle Partien werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.



Der Bundesliga-Sonntag mit dem Hit Rapid – LASK live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Der Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga startet um 13:30 Uhr mit den Spielen SCR Altach gegen SK Sturm und WSG Tirol gegen Austria Wien. Die Vorarlberger mussten in der vergangenen Runde nach einem Gegentor in der Nachspielzeit als Verlierer vom Platz gehen. Sturm Graz will nach dem Entscheidungsspiel in der UEFA Europa League in der Liga weiterhin mit Salzburg mithalten. Das Spiel ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. In Innsbruck muss die Wiener Austria bei der WSG Tirol antreten. Im Kampf um den vierten Platz trennt die beiden Teams nur ein Punkt. Wer sich in diesem Duell durchsetzen kann, erfahren die Sky Zuseher:innen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4.





Den Abschluss der Runde bildet das Schlagerspiel Rapid gegen LASK. Während die Hütteldorfer in dieser Saison noch keine Siegesserie starten konnten, liegt die Elf von Ex-Rapid-Trainer Didi Kühbauer auf Tabellenrang drei. Kann der Rekordmeister mit einem Sieg wieder in die Top sechs zurückkehren oder verkürzt der LASK den Abstand auf das Spitzenduo? Ab 16:15 Uhr begrüßt Constanze Weiss gemeinsam mit dem Sky Experten Hans Krankl die Sky Seher:innen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.



Die 15. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:



Samstag, 5. November 2022



16:00 Uhr:

RZ Pellets WAC – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

TSV Egger Glas Hartberg – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SV Guntamatic Ried – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1



19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Walter Kogler



Sonntag, 6. November 2022



13:30 Uhr:

CASHPOINT SCR Altach – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

WSG Tirol – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Jörg Künne

Experte: Marc Janko



16:15 Uhr:

SK Rapid Wien – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2



Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Hans Krankl



19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Artikelbild: GEPA