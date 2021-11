Die 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga HEUTE live und exklusiv auf Sky

Die 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga wartet mit sechs spannungsgeladenen Partien auf.

Am Samstag eröffnet Serienmeister Salzburg im Auswärtsspiel bei Peter Pacults Austria Klagenfurt den 16. Spieltag. Können die Salzburger nach anstrengenden Wochen und der erneuten Niederlage in der UEFA Champions League in die Erfolgsspur zurückkehren? Die Antwort gibt es ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Zeitgleich empfängt die Admira den WAC, der sich nach der 1:5 Schlappe gegen WSG Tirol rehabilitieren will. Das Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. Außerdem ist die WSG Tirol zu Gast im Ländle bei Tabellenschlusslicht SCR Altach. Ob die Tiroler den Schwung aus der Vorwoche mitnehmen können, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen. Die drei Partien werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Die 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 27. November 2021

16:00 Uhr:

SK Austria Klagenfurt – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Flyeralarm Admira – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Cashpoint SCR Altach – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Martin Stranzl

Bild: GEPA