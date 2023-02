Die 17. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit Salzburg vs. Lustenau ab 16:00 Uhr live auf Sky Sport Austria

Die ADMIRAL Bundesliga ist zurück aus der Winterpause!

Am Samstag dürfen sich Sky Kund:innen wieder auf zwei Parallel-Spiele freuen. In Salzburg empfängt der Tabellenführer wenige Tage vor dem UEFA Europa League Spiel gegen die AS Roma Aufsteiger Austria Lustenau. Ob die Bullen mit einem Sieg in die wichtige Woche starten können, ist ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Zeitgleich geht es auch in Kärnten zur Sache, wenn die WSG Tirol zu Gast beim WAC ist. Diese Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. Beide Spiele sehen Sky Seher:innen auch in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1.

Samstag, 11. Februar 2023



16:00 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

RZ Pellets WAC – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1



19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Andreas Herzog

Bild: GEPA