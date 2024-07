Die 2. Deutsche Bundesliga mit dem Eröffnungsspiel 1. FC Köln gegen den HSV ab Freitag live bei Sky

Sky Sport überträgt auch 2024/25 alle 306 Partien der 2. Deutschen Bundesliga live, 272 davon exklusiv, wahlweise als Einzelspiele und in der Konferenz

Torsten Mattuschka, Sören Gonther und Neuzugang Simon Terodde analysieren die 2. Deutsche Bundesliga / Nele Schenker, Yannick Erkenbrecher, Stefan Hempel, Hartmut von Kameke, Thomas Wagner und Max Zielke führen durch die Live-Übertragungen

Das Eröffnungsspiel in Köln am Freitag ab 19:30 Uhr live

Mit Sky Q sind das Eröffnungsspiel sowie an jedem Spieltag das Topspiel am Samstagabend auch in UHD/HDR verfügbar

Etwas mehr als zwei Monate nach den letzten Entscheidungen in der Relegation startet an diesem Wochenende die 2. Deutsche Bundesliga in ihre 51. Spielzeit. Niemals zuvor steckte so viel Bundesliga-Tradition wie diesmal in der Liga: Neun der 16 Gründungsmitglieder der Deutschen Bundesliga aus dem Jahr 1963 treten in dieser Saison in der 2. Deutschen Bundesliga an. Acht Vereine befinden sich unter den besten 18 der ewigen Bundesliga-Tabelle und gleich zwölf Klubs konnten in ihrer Historie bereits Meisterschaften (inklusive DDR-Oberliga) feiern, in Summe 42.

In der vergangenen Saison stellte die 2. Deutsche Bundesliga mit insgesamt über 8,9 Millionen Zuschauer:innen in den Stadien einen neuen Rekord auf, der bereits 2024/25 wackeln könnte. In dieser Saison überträgt Sky Sport wie gewohnt alle 306 Spiele live, 272 davon exklusiv, wahlweise als Einzelspiele und in der Konferenz. Darüber hinaus präsentiert Sky Sport am Saisonende auch die Relegationsspiele um den Aufstieg und gegen den Abstieg live.

Zu jeder Anstoßzeit meldet sich Sky Sport mit der Vor- und Nachberichterstattung live aus einem Stadion der 2. Deutschen Bundesliga. Nele Schenker, Yannick Erkenbrecher, Stefan Hempel, Max Zielke, Thomas Wagner und Hartmut von Kameke begleiten die durch die Spieltage. Zudem erhält das Sky Expertenteam Verstärkung: neben Torsten Mattuschka und Sören Gonther wird künftig auch Zweitliga-Rekordtorschütze Simon Terodde regelmäßig die Spiele analysieren.

Über die gewohnten Anstoßzeiten hinaus wird künftig „Alle Spiele, alle Tore“ am Samstagnachmittag bis 15:45 Uhr verlängert, damit die Fans der 2. Deutsche Bundesliga unabhängig von den parallellaufenden Bundesliga-Übertragungen alle Highlights und alle wichtigen Stimmen mitbekommen. In der Regel am Mittwochabend um 17.30 Uhr (18:30 Uhr vor dem ersten Spieltag) eröffnet „HvK & Tusche – Dein Zweitligatalk“ auf Sky Sport News den Spieltag.

Der Saisonauftakt mit Köln gegen den HSV

Mit einem Kracher startet die 2. Deutsche Bundesliga am Freitagabend in die neue Spielzeit. Im Eröffnungsspiel empfängt der Absteiger 1. FC Köln den Hamburger SV zum Duell zwischen zwei absoluten Schwergewichten des deutschen Fußballs. Für beide Mannschaften, die den Aufstieg in die Deutsche Bundesliga anstreben, ist der Saisonauftakt direkt ein echter Härtetest. Moderator Yannick Erkenbrecher begrüßt die Zuschauer:innen ab 19:30 Uhr. An seiner Seite feiert Simon Terodde sein Debüt als Sky Experte. Kommentiert wird das Eröffnungsspiel von Martin Groß.

Weitere Highlights der 1. Spieltags der Saison 2024/25 sind die Partien zwischen dem KSC und dem 1. FC Nürnberg am Samstagmittag, FC Schalke gegen Eintracht Braunschweig im Topspiel am Samstagabend sowie Absteiger Darmstadt 98 gegen den Vorjahresdritten Fortuna Düsseldorf am Sonntagmittag.

Am ersten Spieltag können Kund:innen mit Sky Q auf Sky Sport Bundesliga UHD nicht nur wie üblich das Topspiel am Samstagabend live in UHD/HDR erleben, sondern auch das Eröffnungsspiel am Freitag.

Der 1. Spieltag der 2. Deutschen Bundesliga 2024/25 bei Sky:

Mittwoch:

17:00 Uhr: „2. Bundesliga – Der Countdown“ auf Sky Sport News

18:30 Uhr: „HvK & Tusche – Dein Zweitligatalk“ auf Sky Sport Bundesliga

Donnerstag:

17:00 Uhr: „2. Bundesliga – Der Countdown“ auf Sky Sport News

Freitag:

17:00 Uhr: „2. Bundesliga – Der Countdown“ auf Sky Sport News

19:30 Uhr: 1. FC Köln – Hamburger SV auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

Samstag:

12:30 Uhr: Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga

12:30 Uhr: Karlsruher SC – 1. FC Nürnberg auf Sky Sport Bundesliga 2

12:30 Uhr: Hertha BSC – SC Paderborn auf Sky Sport Bundesliga 3

12:30 Uhr: Hannover 96 – Jahn Regensburg auf Sky Sport Bundesliga 4

12:30 Uhr: 1. FC Magdeburg – SV Elversberg auf Sky Sport Bundesliga 5

15:00 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga

20:00 Uhr: Topspiel FC Schalke 04 – Eintracht Braunschweig auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

23:00 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga

Sonntag:

13:00 Uhr: Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga

13:00 Uhr: SSV Ulm 1846 – 1. FC Kaiserlaustern auf Sky Sport Bundesliga 2

13:00 Uhr: SV Darmstadt 98 – Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport Bundesliga 3

13:00 Uhr: SpVgg Greuther Fürth – Preußen Münster auf Sky Sport Bundesliga 4

15:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga

Bild: Imago