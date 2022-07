Die 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga JETZT LIVE bei Sky

Ab 19:00 Uhr der Schlager SK Sturm – Salzburg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Bereits zuvor ab 16:00 Uhr Altach – WAC und Ried – Austria Lustenau exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Der Sky-Experte am Samstag: Alfred Tatar

Sky Seher:innen dürfen sich am kommenden Wochenende auf die 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit dem Hit SK Sturm gegen Salzburg am Samstagabend freuen!

Der Schlager SK Sturm – Salzburg am Samstagabend mit dem Sky Experten Alfred Tatar live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Der zweite Spieltag der ADMIRAL Bundesliga bietet einen Hit. Vizemeister SK Sturm empfängt Serienmeister Salzburg in Graz. Salzburg startete vergangene Woche souverän in die neue Meisterschaft und holte einen 3:0 Sieg gegen die Wiener Austria. Für den SK Sturm reichte es trotz Unterzahl in Wolfsberg zu einem 1:1 Unentschieden. Können die Grazer zuhause siegen oder bezwingt Salzburg auch den zweiten Kontrahenten? Die Antwort gibt es ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Bereits zuvor wird die Runde mit zwei Begegnungen am Nachmittag eröffnet. Miroslav Klose will mit Altach seinen ersten Sieg im Heimspiel gegen den WAC einfahren. Ob dieser gelingt oder die Kärntner im Ländle gewinnen, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Parallel gastiert Aufsteiger Austria Lustenau nach der erfolgreichen Rückkehr in die Bundesliga bei der SV Ried. Das Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. Beide Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 angeboten.

Samstag, 30. Juli 2022

16:00 Uhr:

Cashpoint SCR Altach – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SV Guntamatic Ried – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr:

SK Puntigamer Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

21:30 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Alfred Tatar

Bild: GEPA