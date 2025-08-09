Die 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky

Die 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga heute live auf Sky Sport Austria

Heute die Duelle Red Bull Salzburg – Grazer AK 1902, Blau-Weiß Linz – TSV Hartberg und SCR Altach – SV Ried

Sky-Experte am Samstag: Thomas Silberberger

Streame die Spiele mit Sky X live!

Die erste Runde der ADMIRAL Bundesliga ist gespielt – nun wartet Nummer zwei mit weiteren Highlights. Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

Der heutige Bundesliga-Samstag mit Sky-Experte Thomas Silberberger live & exklusiv bei Sky

Am heutigen Samstag ist der GAK in Salzburg zu Gast. Die Bullen retteten am ersten Spieltag mit einem Last-Minute-Ausgleich einen Punkt. Gegen die Athletiker aus Graz soll nun ein voller Erfolg her. Die Grazer, die sich gegen Austria Wien ebenfalls mit einem Remis begnügen mussten, wollen auf ihrer Leistung aufbauen. Ob ihnen das gelingt oder die Salzburger die drei Punkte einfahren, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Zuvor reist der Aufsteiger aus Ried nach Vorarlberg zum SCR Altach. Die Altacher sind mit einem Sieg gegen den WAC in die neue Saison gestartet und wollen den Schwung direkt in die nächste Partie mitnehmen. Die Rieder, die sich mit einem Unentschieden gegen Salzburg ebenfalls über einen ersten Punktegewinn freuen durften, möchten nun gleich nachlegen. Diese Partie ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Im dritten Spiel heute treffen Blau-Weiß Linz und der TSV Hartberg aufeinander. Beide Teams mussten zum Saisonauftakt die Heimreise ohne Punkte antreten – nun soll der erste Erfolg der Saison her. Wem das gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Ab 16:30 Uhr starten Moderator Marko Stankovic und Sky Experte Thomas Silberberger mit der Vorberichterstattung zum Bundesliga-Samstag live auf Sky Sport Austria 1. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds, der Vorlauf für die Partie zwischen Red Bull Salzburg und dem GAK startet um 19:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Außerdem können Fans die beiden frühen Spiele in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga heute live bei Sky

Samstag, 9. August 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

FC Blau-Weiß Linz – TSV Egger Glas Hartberg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SCR Altach – SV Oberbank Ried live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

19:00 Uhr

FC Red Bull Salzburg – Grazer AK 1902 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

21:30 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Marko Stankovic

Sky-Experte: Thomas Silberberger

Bild: GEPA