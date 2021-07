Die 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit dem Traditionsduell LASK – SK Rapid am Samstag live & exklusiv bei Sky

Am Samstag ab 16:00 Uhr LASK – SK Rapid, TSV Hartberg – SCR Altach und Flyeralarm Admira – Austria Klagenfurt exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Am Sonntag ab 16:00 Uhr WAC – SK Sturm, Salzburg – SV Ried und Austria – WSG Tirol exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Die Sky Experten am Wochenende: Walter Kogler am Samstag und Hans Krankl am Sonntag

Wien, 29. Juli 2021 – Nach dem packenden Saisonstart am vergangenen Wochenende wartet die ADMIRAL Bundesliga schon am Wochenende wieder mit spannungsgeladenen Partien in der 2. Runde auf. Fans dürfen sich gleich zum Start auf den Hit LASK gegen den SK Rapid freuen.

Den Beginn der 2. Runde machen am Samstag drei Spiele. Nach dem Fehlstart des SK Rapid treffen die Hütteldorfer auswärts auf Dominik Thalhammer’s LASK. Der Klassiker wird ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen. Zeitgleich trifft der TSV Hartberg, der den SK Rapid überraschend besiegte, auf den SCR Altach. Ob die Steirer wieder siegen können, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Außerdem kommt es zum Trainerduell Andreas Herzog gegen Peter Pacult. Das Spiel Admira – Austria Klagenfurt wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 ausgestrahlt. Zudem werden die drei Spiele in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Die verbleibenden sechs Teams bestreiten am Sonntag drei weitere Duelle. Der WAC empfängt den SK Sturm in der Wolfsberger Lavanttal-Arena. Das Spiel wird ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 ausgestrahlt. Parallel empfängt Salzburg in Matthias Jaissle’s erstem Heimspiel Andreas Heraf und die SV Ried. Ob die Salzburger auch das zweite Spiel der jungen Saison gewinnen können, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Des Weiteren empfängt die Austria die WSG Tirol in Wien Favoriten. Können die Violetten im Heimspiel drei Punkte holen? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4. Zusätzlich werden die drei Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Die 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 31. Juli 2021

16:00 Uhr:

LASK – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

TSV Egger Glas Hartberg – Cashpoint SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

FC Flyeralarm Admira – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

“Alle Spiele, alle Tore” auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Walter Kogler

Sonntag, 1. August 2021

16:00 Uhr:

RZ Pellets WAC – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Red Bull Salzburg – SV Guntamatic Ried, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

FK Austria Wien – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

“Alle Spiele, alle Tore” auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Hans Krankl