Die 21. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit dem spannenden Kampf um die Meistergrupe am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria

Am kommenden Wochenende dürfen sich Sky Seher:innen auf die 21. und vorletzten Runde des Grunddurchgangs der ADMIRAL Bundesliga freuen. Der Sonntag wartet gleich mit fünf spannenden Duellen im Kampf um die Meistergruppe auf.

Am Sonntagnachmittag geht der Kampf um die Meistergruppe in die nächste Runde. Der derzeitige Tabellenachte LASK trifft auf Serienmeister aus Salzburg. Ob die Linzer mit einem Sieg ihre Hoffnungen auf die Top-6 am Leben halten können, ist ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Parallel zählen auch für den SK Rapid im Gastspiel bei der WSG Tirol nur drei Punkte. Wahren die Grün-Weißen um Coach Ferdinand Feldhofer die Chance auf die Meistergruppe? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Außerdem kommt es in Graz zum Steiermark-Derby zwischen dem SK Sturm und Hartberg. Das Duell wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen. Weiters treffen in einem spannenden Duell Austria Klagenfurt und die SV Ried aufeinander. Die Partie gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 5. Zudem will auch die Wiener Austria einen großen Schritt in Richtung Meistergruppe machen. Im Duell mit dem WAC wird dies allerdings kein leichtes Unterfangen. Ob die Veilchen im Heimspiel gewinnen können, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 6 zu sehen. Alle fünf Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Bereits am Samstagnachmittag ist Andreas Herzogs Admira zu Gast beim Tabellenschlusslicht in Altach. Können die Vorarlberger den Abstand zu den Südstädtern verkürzen? Die Antwort gibt es ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Die 21. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 26. Februar 2022

16:30 Uhr:

Cashpoint SCR Altach – FC Flyeralarm Admira, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Gerhard Krabath

Sonntag, 27. Februar 2022

16:00 Uhr:

LASK – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Tirol – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SK Puntigamer Sturm Graz – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

SK Austria Klagenfurt – SV Guntamatic Ried, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 5

FK Austria Wien – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sprot Austria 6

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Marc Janko

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

