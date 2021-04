Die 23. Runde der Tipico Bundesliga mit dem Auftakt der Qualifikationsgruppe am Samstag und der Meistergruppe am Sonntag live & exklusiv bei Sky

Am Samstag ab 16:00 Uhr Austria – Altach, St. Pölten – Admira und Ried – Hartberg exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Nach der Länderspielpause ist die Tipico Bundesliga am kommenden Wochenende wieder zurück. Die 23. Runde wartet nach der Punkteteilung mit spannungsgeladenen Partien zum Auftakt der Meister- und Qualifikationsgruppe auf. Darunter zum Abschluss der Runde das Topspiel Salzburg – Sturm.

Den Beginn macht am Samstag ab 16:00 Uhr die Qualifikationsgruppe. Peter Stöger und die Wiener Austria starten nach dem verpassten Top-6-Platz gegen Damir Canadi und Altach live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Zeitgleich treffen im Niederösterreich-Derby der SKN und die Admira in St. Pölten im Duell um wichtige Punkte im Abstiegskampf aufeinander. Das Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. Außerdem empfängt die SV Ried den derzeitigen Leader der Qualifikationsgruppe aus Hartberg, der in einem Herzschlagfinale um die Teilnahme an der Meistergruppe leer ausging. Zu sehen ist die Partie live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4. Zudem werden die drei Spiele in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Am Sonntag ab 13:30 Uhr kommt es dann zum Auftakt der Meistergruppe ebenfalls zu drei Partien. Im Rennen um den Titel trifft der SK Rapid auswärts auf den WAC. Dietmar Kühbauer will mit seinen Hütteldorfern vor dem Spitzen-Duell mit Salzburg in der darauffolgenden Woche das Rennen um die Tabellenführung offenhalten. Das Spiel kann live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 mitverfolgt werden. Parallel trifft das Überraschungsteam der WSG Tirol im Heimspiel auf den Tabellendritten LASK. Die Linzer haben nur einen Punkt Rückstand auf Rapid und wollen daher auf keinen Fall Punkte liegen lassen. Das Spiel läuft live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Die beiden Partien werden zusätzlich in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Den Abschluss des 23. Spieltags bildet das Duell Salzburg – Sturm. Vor der Länderspielpause kamen die Grazer zwar nicht über ein 0:0 bei der Admira hinaus, jedoch konnte Sturm die Salzburger in der bisherigen Bundesliga-Saison gleich in beiden Spielen besiegen. Ob den Steirern das auch ein drittes Mal gelingt oder Jesse Marsch sich mit seinen Salzburgern revanchieren kann, ist am Sonntag ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Die 23. Runde der Tipico Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 3. April 2021

16:00 Uhr:

FK Austria Wien – Cashpoint SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

spusu SKN St. Pölten – FC Flyeralarm Admira, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SV Guntamatic Ried – TSV Prolactal Hartberg, live & exklsuiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

“Alle Spiele, alle Tore” auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Walter Kogler & Toni Pfeffer

Sonntag, 4. April 2021

13:30 Uhr

RZ Pellets WAC – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Swarovski Tirol – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr

FC Red Bull Salzburg – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

“Alle Spiele, alle Tore” auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Thomas Trukesitz

Sky Experten: Andreas Herzog & Alfred Tatar

