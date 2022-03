Die 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit dem 335. Wiener Derby zwischen SK Rapid und Austria Wien am Sonntag mit den Sky Experten Marc Janko & Hans Krankl live & exklusiv bei Sky

Die 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga wartet mit einem absoluten Highlight auf. Sky Seher:innen dürfen sich am Sonntag auf das 335. Wiener Derby freuen.

Das Wiener Derby SK Rapid – Austria Wien ab 16:30 Uhr live & exklusiv

Sky Experte & Rapid-Legende Hans Krankl meldet sich aus dem Stadion in Wien-Hütteldorf

Zuvor ab 13:30 Uhr WAC – Salzburg, SK Sturm – Austria Klagenfurt und Hartberg – LASK exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Bereits am Samstag ab 16:00 Uhr Ried – Altach und WSG Tirol – Admira exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Die Sky Experten am Wochenende: Walter Kogler am Samstag sowie Marc Janko & Hans Krankl am Sonntag

Der 335. Showdown zwischen dem SK Rapid und der Wiener Austria am Sonntagnachmittag wird mit Spannung erwartet. Die Veilchen erspielten sich mit starken Leistungen in den vergangenen Wochen in der engen Meistergruppe den zweiten Platz. Die Grün-Weißen sind jedoch nur einen Punkt hinter den ewigen Kontrahenten. Kann Rapid in Hütteldorf für einen Derby-Sieg sorgen oder setzen sich die Gäste aus Favoriten durch? Die Antwort gibt es ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria. Neben Sky Experte Marc Janko im Studio ist außerdem Hans Krankl im Stadion in Wien-Hütteldorf im Einsatz.

Zuvor ist Serienmeister Salzburg zu Gast beim WAC im Lavanttal. Die Kärntner mussten sich im ÖFB-Cup-Halbfinale knapp den Bullen geschlagen geben und wollen sich nun gegen das Team von Matthias Jaissle revanchieren. Die Partie wird ab 13:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen. Parallel bestreitet auch der SK Sturm sein zweites Spiel im Finaldurchgang. Gegen Austria Klagenfurt planen die Steirer zuhause drei Punkte ein. Das Spiel ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Außerdem empfängt Hartberg in der Qualifikationsgruppe den LASK live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4. Die drei Matches gibt es zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1.

Bereits am Samstagnachmittag spielt das Tabellenschlusslicht Altach in Oberösterreich bei der SV Ried. Ob die Altacher ein Erfolgserlebnis feiern können, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Zeitgleich gastiert Andreas Herzog mit seiner Admira bei der WSG Tirol. Während die Admira vergangene Woche beim 2:0 Sieg gegen Ried überzeugte, ging die WSG Tirol mit 0:6 beim LASK unter. Das Spiel gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Beide Partien werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.



Die 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 19. März 2022

16:00 Uhr:

SV Guntamatic Ried – Cashpoint SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Tirol – FC Flyeralarm Admira, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Walter Kogler

Sonntag, 20. März 2022

13:30 Uhr:

RZ Pellets WAC – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Puntigamer Sturm Graz – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

TSV Egger Glas Hartberg – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

SK Rapid Wien – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Marc Janko & Hans Krankl

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1