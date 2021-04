Die 24. Runde der Tipico Bundesliga mit dem Gipfeltreffen SK Rapid – Salzburg am Sonntag live & exklusiv bei Sky

Das Spitzenspiel am Sonntag ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Zuvor ab 13:30 Uhr LASK – WAC, Sturm – WSG Tirol exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Andreas Herzog und Alfred Tatar sind am Sonntag als Sky Experten im Einsatz

Am Samstag ab 16:00 Uhr Hartberg – Austria, Altach – St. Pölten und Admira – Ried exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Die Sky Experten am Samstag: Marc Janko und Manuel Ortlechner

Wien, 8. April 2021 – Die 24. Runde der Tipico Bundesliga wartet am Sonntag zum Abschluss mit dem Gipfeltreffen SK Rapid gegen Salzburg auf. Im Duell der Rivalen könnten die Hütteldorfer mit einem Sieg im Titelrennen bis auf einen Zähler an die Salzburger heranrücken. Nach dem spektakulären 8:1 Erfolg über den WAC herrscht bei den Grün-Weißen beste Stimmung. Jedoch wollen Jesse Marsch und seine Salzburger im Kampf um die Meisterschaft die zweitplatzierten Rapidler auf Distanz halten. Das Spitzenspiel der österreichischen Fußball-Bundesliga ist am Sonntag ab 16:30 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Bereits zuvor gastiert am Sonntag der WAC beim LASK im Duell der beiden Fehlstarter in die Meistergruppe. Welches der beiden Teams kann sich nach den Auftaktniederlagen rehabilitieren? Die Antwort gibt es ab 13:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Parallel trifft Sturm auf die WSG Tirol, die nach dem überraschenden Erfolg gegen den LASK nur einen Punkt hinter den viertplatzierten Grazern liegt. Das Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. Zusätzlich können die beiden Duelle in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 mitverfolgt werden.

Zum Start des 24. Spieltags kommt es am Samstag ab 16:00 Uhr zu drei Spielen in der Qualifikationsgruppe. Die Wiener Austria ist zu Gast in Hartberg und will im direkten Duell um den 7. Platz und die damit verbundene Chance auf ein Europacup-Ticket einen wichtigen Sieg einfahren. Zu sehen ist das Spiel live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Zeitgleich trifft der SKN St. Pölten im ersten Spiel unter Interimstrainer und Sportdirektor Georg Zellhofer auswärts auf die punktgleichen Altacher. Das Duell läuft live & exklusiv af Sky Sport Austria 3. Außerdem empfängt das Tabellenschlusslicht Admira die SV Ried. Mit einem Sieg wollen die Südstädter die rote Laterne abgeben. Das Spiel kann live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 mitverfolgt werden. Zudem werden die drei Duelle in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Die 24. Runde der Tipico Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 10. April 2021

16:00 Uhr:

TSV Prolactal Hartberg – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Cashpoint SCR Altach – spusu SKN St. Pölten, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

FC Flyeralarm Admira – SV Guntamatic Ried, live & exklsuiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

“Alle Spiele, alle Tore” auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Marc Janko & Manuel Ortlechner

Sonntag, 11. April 2021

13:30 Uhr

LASK – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Puntigamer Sturm Graz – WSG Swarovski Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr

SK Rapid Wien – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

“Alle Spiele, alle Tore” auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Thomas Trukesitz

Sky Experten: Andreas Herzog & Alfred Tatar

Video-Highlights und Stimmen gibt es nach den Spielen auf skysportaustria.at.

Beitragsbild: GEPA