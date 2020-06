Die 24. Runde der Tipico Bundesliga mit dem Topspiel Rapid gegen Sturm live & exklusiv bei Sky

Das Traditionsduell am Sonntag ab 19:00 Uhr live & exklusiv bei Sky

Am Sonntagnachmittag ab 16:00 Uhr WAC – LASK, Hartberg – Salzburg live als Einzeloption oder in der Konferenz

SKN St. Pölten – Austria Wien, SCR Altach – WSG Tirol und Admira – SV Mattersburg am Samstag live als Einzeloption oder in der Konferenz

Die Sky Experten am Wochenende: Manuel Ortlechner und Toni Pfeffer am Samstag sowie Marc Janko und Alfred Tatar am Sonntag

Sky zeigt alle ausstehenden Spiele der Meister- und Qualifikationsgruppe der Tipico Bundesliga live

Wien, 5. Juni 2020 – Nach dem packenden Comeback-Spieltag geht es in der Tipico Bundesliga Schlag auf Schlag weiter. Bereits am Wochenende dürfen sich Fußballfans auf sechs spannende Begegnungen bei Sky freuen. Darunter das Topspiel am Sonntag zwischen den Rivalen Rapid Wien und Sturm Graz, das Sky live & exklusiv überträgt.

Los geht es am Samstag ab 16:00 Uhr in der Qualifikationsgruppe. Nach dem 1:0 Erfolg im Auftaktspiel des Finaldurchganges geht es für die Austria nach St. Pölten zu den furios gestarteten Wölfen. Ob Christian Ilzers Team der zweite Streich gelingt oder die St. Pöltner ihre Form aus dem Match gegen die WSG Tirol mitnehmen können, zeigt Sky live auf Sky Sport Austria 3 HD. Zeitgleich fordert die Admira den SV Mattersburg. Die Partie in der Südstadt ist live auf Sky Sport Austria 4 HD zu sehen. Im dritten Duell wollen sich die Tiroler in Altach für die 0:5-Niederlage rehabilitieren. Die Partie läuft auf Sky Sport Austria 2 HD. Freunde der Original Sky Konferenz können die drei Samstags-Spiele auf Sky Sport Austria 1 HD verfolgen.

Der TSV Hartberg sorgte mit dem Auswärtserfolg über Titelaspiranten LASK für eine echte Überraschung. Am Sonntag treffen die Steirer auf Tabellenführer und Serienmeister Salzburg. Ob die Hartberger erneut einen Großen ärgern können, kann live auf Sky Sport Austria 3 HD verfolgt werden. Parallel kommt es zum direkten Duell zwischen den beiden Verfolgern WAC und LASK. Das Match läuft auf Sky Sport Austria 2 HD. Die beiden Spiele werden zusätzlich in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 HD übertragen.

Am Sonntagabend geht es in Hütteldorf zur Sache. Rapid empfängt den Rivalen Sturm Graz zum Topspiel der 24. Runde. Beide Teams mussten beim Neustart der Tipico Bundesliga im Kampf um Europa Federn lassen. Wer sich in dem Traditionsduell durchsetzt, zeigt Sky live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 HD.

Die 24. Runde der Tipico Bundesliga live bei Sky:

Samstag, 6. Juni 2020

16:00 Uhr:

CASHPOINT SCR Altach – WSG Swarovski Tirol, live auf Sky Sport Austria 2 HD

spusu SKN St. Pölten – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 HD

FC Flyeralarm Admira – SV Mattersburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 HD

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 HD

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Toni Pfeffer & Manuel Ortlechner





Sonntag, 7. Juni 2020



16:00 Uhr



RZ Pellets WAC – LASK, live auf Sky Sport Austria 2 HD

TSV Prolactal Hartberg – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 HD

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 HD

19:00 Uhr

SK Rapid Wien – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 HD

Moderation: Thomas Trukesitz

Sky Experten: Marc Janko & Alfred Tatar