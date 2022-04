Die 25. Runde der ADMIRAL Bundesliga am Samstag HEUTE LIVE bei Sky Sport Austria

via

Bereits am Samstag eröffnet die Qualifikationsgruppe den 25. Spieltag. Leader LASK empfängt den ersten Verfolger Ried im Oberösterreich-Derby. Die Rieder konnten bisher keinen Punkt im Finaldurchgang sammeln. Ob sich das ausgerechnet im Derby beim LASK ändert, ist ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Zeitgleich trifft das Tabellenschlusslicht Altach auf Andreas Herzogs Admira. Die Vorarlberger zeigten vergangene Runde mit einem 2:1 Erfolg gegen Ried im Abstiegskampf auf. Das Match wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 ausgestrahlt. Außerdem gastiert die WSG Tirol in der Steiermark beim TSV Hartberg – zu sehen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4. Die drei Partien werden darüber hinaus in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Die 25. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 2. April 2022

16:00 Uhr:

LASK – SV Guntamatic Ried, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Cashpoint SCR Altach – FC Flyeralarm Admira, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

TSV Egger Glas Hartberg – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Martin Stranzl

