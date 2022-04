Die 25. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit dem Topspiel Salzburg gegen Rapid HEUTE LIVE bei Sky

via

Das Topspiel Salzburg – SK Rapid ab 16:15 Uhr live & exklusiv

Sky Experte Peter Stöger begleitet die Partie als Co-Kommentator und Hans Krankl ist zudem live vor Ort in Wals-Siezenheim

Zuvor ab 13:30 Uhr WAC – SK Sturm und Austria Wien – Austria Klagenfurt exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Mit den Sky Experten Toni Pfeffer, Hans Krankl und Peter Stöger

Am Sonntagnachmittag dürfen sich Sky Seher:innen auf den Showdown zwischen Salzburg und dem SK Rapid freuen. Der Serienmeister aus Salzburg will im Topspiel abermals seine Qualität zeigen und gegen die Gäste aus Hütteldorf gewinnen. Die Grün-Weißen warten seit mittlerweile zehn Liga-Spielen auf einen Erfolg gegen Salzburg. Kann die Mannschaft von Ferdinand Feldhofer in Wals-Siezenheim überraschen und den ersten Sieg gegen den Konkurrenten seit der Saison 2018/19 feiern? Die Antwort gibt es ab 16:15 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Sky Experte Peter Stöger begleitet die Partie als Co-Kommentator und Hans Krankl ist zudem als Experte im Stadion.

Zuvor stehen die beiden weiteren Spiele der Meistergruppe am Programm. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt des Finaldurchgangs will der WAC im Heimspiel gegen den aktuellen Tabellenzweiten SK Sturm den ersten Sieg einfahren. Ob ihnen dieser gelingt oder die Grazer im Lavanttal überzeugen, ist ab 13:30 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Parallel ist die Wiener Austria zu Gast bei Peter Pacults Austria Klagenfurt. Nach dem Unentschieden im Wiener Derby wollen die formstarken Veilchen drei Punkte aus Kärnten mitnehmen. Das Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen. Zudem werden beide Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Die 25. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Sonntag, 3. April 2022

13:30 Uhr:

RZ Pellets WAC – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SK Austria Klagenfurt – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Toni Pfeffer

16:15 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Hans Krankl

Co-Kommentator: Peter Stöger

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

