Die 25. Runde der Tipico Bundesliga u.a. mit dem Schlager LASK vs. SK Rapid live bei Sky

LASK – SK Rapid und WAC – TSV Hartberg am Mittwoch ab 17:30 Uhr live & exklusiv als Einzelspiel und in der Original Sky Konferenz

Im Anschluss ab 20:25 Uhr das Spiel zwischen Sturm Graz und Tabellenführer Salzburg live bei Sky

SKN St. Pölten – Admira und WSG Tirol – SV Mattersburg am Dienstag ab 17.30 Uhr live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Auch Austria Wien – Altach läuft ab 20.25 Uhr live & exklusiv bei Sky

Die Sky Experten: Andreas Herzog & Walter Kogler am Dienstag sowie Hans Krankl & Alfred Tatar am Mittwoch

Sky zeigt alle ausstehenden Spiele der Meister- und Qualifikationsgruppe der Tipico Bundesliga live

Die Tipico Bundesliga nimmt Fahrt auf! Den Spielern bleibt nur wenig Zeit zur Regeneration, bevor es in der zweiten englischen Woche seit Neustart wieder zur Sache geht. Fußballfans dürfen sich am Dienstag und Mittwoch auf insgesamt sechs packende Matches auf Sky freuen.

Die Teams der Qualifikationsgruppe starten am Dienstag in die 25. Runde. Die Admira hat am letzten Spieltag die rote Laterne von der WSG Tirol übernommen. Das neue Tabellenschlusslicht trifft auswärts auf den SKN St. Pölten, der sich ebenfalls mitten im Abstiegskampf befindet. Das brisante Niederösterreich-Derby ist ab 17:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 HD zu sehen. Zeitgleich fordert die WSG Tirol den SV Mattersburg. Das Spiel läuft auf Sky Sport Austria 3 HD. Freunde der Original Sky Konferenz können die beiden Partien auf Sky Sport Austria 1 HD verfolgen.

Das Abendspiel findet in Wien statt. Die Austria empfängt ihren engsten Verfolger, den SCR Altach. Ob die Austria den Angriff auf die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe abwehren kann, ist ab 20:25 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 HD zu sehen.

Serienmeister Salzburg marschiert souverän vorne weg. Doch hinter dem Leader ist ein packender Dreikampf um die internationalen Plätze entbrannt. Nur ein Punkt trennt die Verfolger WAC, SK Rapid und LASK. Im direkten Duell fordert am Mittwoch der LASK den SK Rapid. Der Schlager wird ab 17:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 HD übertragen. Parallel geht es für den WAC gegen den TSV Hartberg um wichtige Zähler. Das Match ist auf Sky Sport Austria 3 HD zu sehen. Die beiden Spiele können zusätzlich in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 HD verfolgt werden.

Im Anschluss kommt es zum Duell der Gegensätze. Während sich das Team von Jesse Marsch zuletzt in bestechender Form präsentierte, gab es für Gegner Sturm Graz in den letzten Tagen kaum einen Grund zum Jubeln. Ob den Steirern die Überraschung gegen den großen Favoriten gelingt, ist ab 20:25 Uhr auf Sky Sport Austria 1 HD zu sehen.

Die 25. Runde der Tipico Bundesliga live bei Sky:

Dienstag, 9. Juni 2020

17:30 Uhr:

spusu SKN St. Pölten – FC Flyeralarm Admira, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 HD

WSG Swarovski Tirol – SV Mattersburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 HD

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 HD



20:25 Uhr:

FK Austria Wien – CASHPOINT SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 HD

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Andreas Herzog & Walter Kogler

Mittwoch, 10. Juni 2020



17:30 Uhr

LASK – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 HD

RZ Pellets WAC – TSV Prolactal Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 HD

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 HD

20:25 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg, live auf Sky Sport Austria 1 HD

Moderation: Thomas Trukesitz

Sky Experten: Hans Krankl & Alfred Tatar

Video-Highlights und Stimmen gibt es nach den Spielen auf skysportaustria.at.

Beitragsbild: GEPA