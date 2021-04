Die 25. Runde der Tipico Bundesliga u.a. mit Salzburg – LASK und dem Traditionsduell Rapid – Sturm live & exklusiv bei Sky

Am Samstag ab 16:00 Uhr St. Pölten – Austria, Ried – Altach und Admira – Hartberg exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Am Sonntag ab 13:30 Uhr Salzburg – LASK, WAC – WSG Tirol exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Anschließend Rapid – Sturm live & exklusiv

Die Sky Experten am Wochenende: Alfred Tatar und Toni Pfeffer am Samstag sowie Andreas Herzog und Marc Janko am Sonntag

Wien, 15. April 2021 – Die 25. Runde der Tipico Bundesliga wartet am kommenden Wochenende mit sechs spannenden Duellen der Qualifikationsgruppe am Samstag und der Meistergruppe am Sonntag auf. Den Abschluss des Spieltages bildet sonntags das Traditionsduell zwischen dem SK Rapid und Sturm.

Bereits am Samstag macht die Qualifikationsgruppe ab 16:00 Uhr den Anfang. Die Wiener Austria steht nach dem angekündigten Aus mit Saisonende von Trainer und Sportchef Peter Stöger und der vorerst nicht erhaltenen Lizenz im Fokus. Mit einer Niederlage gegen Abstiegskandidat St. Pölten könnten die Violetten noch tiefer in die Krise stürzen. Das Duell St. Pölten gegen die Austria ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Parallel treffen die SV Ried und Damir Canadis Altacher im Duell zweier Sieger der Vorwoche aufeinander. Das Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. Außerdem empfängt Tabellenschlusslicht Admira den Leader der Qualifikationsgruppe Hartberg. Zu sehen ist das Spiel live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4. Zudem werden die drei Duelle in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Am Sonntag treffen dann die Tabellenführer aus Salzburg auf den LASK. Jesse Marsch und seine Salzburger erarbeiteten sich mit dem 3:0-Sieg bei Rapid eine komfortable Lage im Kampf um die Meisterschaft. Dem LASK könnte mit einem Erfolg zumindest für kurze Zeit auf Platz zwei springen. Ob ihnen das gelingt, ist ab 13:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Zeitgleich empfangen die Wolfsberger die WSG Tirol. Das Duell um Platz fünf wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 ausgestrahlt. Außerdem werden die beiden Spiele in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Im Anschluss kommt es zum Topspiel der 25. Runde zwischen dem SK Rapid und Sturm. Die Grün-Weißen mussten ihre Titelträume nach der Niederlage gegen Salzburg wohl begraben. Im Kampf um Platz zwei und die damit verbundene Chance auf die Champions League lauern jedoch der LASK und der direkte Kontrahent Sturm. Christian Ilzer und seine Grazer können mit einem Sieg in Hütteldorf zu den Rapidlern aufschließen. Das Traditionsduell am Sonntag ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Die 25. Runde der Tipico Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 17. April 2021

16:00 Uhr:

spusu SKN St. Pölten – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SV Guntamatic Ried – Cashpoint SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

FC Flyeralarm Admira – TSV Prolactal Hartberg, live & exklsuiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

“Alle Spiele, alle Tore” auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experten: Alfred Tatar & Toni Pfeffer

Sonntag, 18. April 2021

13:30 Uhr

FC Red Bull Salzburg – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

RZ Pellets WAC – WSG Swarovski Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr

SK Rapid Wien – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

“Alle Spiele, alle Tore” auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Andreas Herzog & Marc Janko

Video-Highlights und Stimmen gibt es nach den Spielen auf skysportaustria.at.

Artikelbild: GEPA