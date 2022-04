Die 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit dem Traditionsduell SK Sturm – Austria Wien am Sonntag live & exklusiv bei Sky

Am Samstag ab 16:00 Uhr Ried – Hartberg, Admira – LASK und WSG Tirol – Altach exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Markus Schopp wird am Samstag als Studio-Gast für Analysen sorgen

Am Sonntag ab 13:30 Uhr SK Rapid – WAC und Austria Klagenfurt – FC Red Bull Salzburg exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Anschließend das Topspiel SK Sturm – Austria Wien live & exklusiv

Marc Janko ist am Sonntag als Sky Experte im Einsatz

Die 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga bietet Österreichs Fußball-Fans erneut einige Highlights!

Die Qualifikationsgruppe mit Studio-Gast Markus Schopp am Samstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Samstagnachmittag eröffnet die SV Ried den Spieltag mit der Partie gegen den TSV Hartberg. Nach dem 2:0 Sieg im OÖ-Derby sind die Rieder derzeit auf Platz eins der Qualifikationsgruppe. Die Partie gegen die Steirer gibt es ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Zeitgleich will der LASK auswärts bei der Admira drei Zähler holen. Ob ihnen das gelingt oder Andreas Herzigs Mannschaft überzeugt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Außerdem spielt Altach bei der WSG Tirol um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Das Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen. Zudem werden die drei Spiele in der Original Sky Konferenz auf Sky Spor Austria 1 gezeigt.

Das Traditionsduell SK Sturm – Austria Wien am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am frühen Sonntagnachmittag will der SK Rapid nach der Last-Minute Niederlage bei Leader Salzburg gegen den WAC auf die Siegerstraße zurückkehren. Kann Ferdinand Feldhofers Mannschaft im Duell mit den in der Meistergruppe noch sieglosen Wolfsbergern gewinnen? Die Antwort gibt es ab 13:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Parallel ist Tabellenführer Salzburg auswärts bei Austria Klagenfurt gefordert. Ob die Salzburger auch das vierte Spiel der Meistergruppe für sich entscheiden oder Peter Pacults Kärntner überraschen, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Beide Spiele werden außerdem in der Original Sky Konferenz ausgestrahlt.

Direkt im Anschluss wartet dann das Topspiel der Runde auf Sky Seher:innen, wenn der SK Sturm Austria Wien empfängt. Im Duell des Zweiten gegen den Dritten treffen zwei formstarke Teams aufeinander. Die Veilchen sind seit mittlerweile sieben Spielen ohne Niederlage, der SK Sturm will hingegen mit einem Sieg vor den eigenen Fans die zweite Tabellenposition festigen. Das Topspiel gibt es ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.





Die 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 9. April 2022

16:00 Uhr:

SV Guntamatic Ried – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Flyeralarm Admira – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

WSG Tirol – Cashpoint SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Studio-Gast: Markus Schopp

Sonntag, 10. April 2022

13:30 Uhr:

SK Rapid Wien – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SK Austria Klagenfurt – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

SK Puntigamer Sturm Graz – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Marc Janko

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Beitragsbild: GEPA