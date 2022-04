Die 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit dem Traditionsduell SK Sturm – SK Rapid und dem Kärntner Derby WAC – Austria Klagenfurt heute live & exklusiv bei Sky

In der 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga dürfen sich Österreichs Fußball-Fans erneut auf spannenden Begegnungen freuen!

In der Meistergruppe steht am frühen Sonntagnachmittag das mit Spannung erwartete Traditionsduell zwischen dem SK Sturm und dem SK Rapid am Programm. Die Tabellenzweiten aus Graz wollen mit einem Heimsieg die Grün-Weißen auf Distanz halten. Ob ihnen das gelingt, ist ab 13:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Parallel empfängt die Wiener Austria Serienmeister Salzburg in Wien-Favoriten. Bei einer Niederlage des SK Sturm könnte sich Salzburg mit einem Sieg schon jetzt den Meistertitel sichern. Gibt es eine Salzburger Meisterfeier am Ostersonntag? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Beide Spiele werden außerdem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Zum Abschluss der Runde findet in der Wolfsberger Lavanttal-Arena das Kärntner Derby zwischen dem WAC und Austria Klagenfurt statt. Während Klagenfurt ein bitteres 0:6 gegen Salzburg einstecken musste, belohnte sich der WAC für eine gute Leistung gegen Rapid nicht und verlor mit 1:2. Ob sich Robin Dutt im Trainerduell mit Peter Pacult durchsetzen kann oder Austria Klagenfurt das Derby für sich entscheidet, ist ab 16:30 Uhr live & frei empfangbar auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Die 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Sonntag, 17. April 2022

13:30 Uhr:

SK Puntigamer Sturm Graz – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FK Austria Wien – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

RZ Pellets WAC – SK Austria Klagenfurt, live & frei empfangbar auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Walter Kogler

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

