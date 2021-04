Die 27. Runde der Tipico Bundesliga u.a. mit Rapid – WSG Tirol und Sturm – LASK live & exklusiv bei Sky

Am Samstag ab 16:00 Uhr Admira – Austria, Ried – St. Pölten und Altach – Hartberg exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Am Sonntag ab 13:30 Uhr SK Rapid – WSG Tirol, WAC – Salzburg exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Anschließend Sturm – LASK live & exklusiv

Die Sky Experten am Wochenende: Toni Pfeffer und Marc Janko am Samstag sowie Alfred Tatar und Andreas Herzog am Sonntag

Wien, 23. April 2021 – Zum Abschluss der englischen Woche bietet die 27. Runde der Tipico Bundesliga am kommenden Wochenende erneut sechs spannende Duelle der Qualifikationsgruppe am Samstag und der Meistergruppe am Sonntag. Den Schlusspunkt des Spieltages setzen sonntags Sturm und der LASK im Verfolgerduell.

Zum Auftakt der Runde treten die sechs Teams der Qualifikationsgruppe am Samstag in drei Spielen ab 16:00 Uhr an. Die Admira trifft nach dem wichtigen Erfolg unter der Woche auf die Wiener Austria. Das Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen. Parallel gastiert der neue Tabellenletzte aus St. Pölten in Ried. Das Duell ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Außerdem duelliert sich Altach mit dem Tabellenführer der Qualifikationsgruppe Hartberg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4. Zudem werden die drei Spiele in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Am Sonntag startet dann die Meistergruppe in den 27. Spieltag. Ab 13:30 Uhr treffen Dietmar Kühbauer und der SK Rapid auf die WSG Tirol. Ob die WSG Tirol nach dem sensationellen Erfolg über Tabellenführer Salzburg wieder überraschen kann oder die favorisierten Rapidler als Sieger vom Platz gehen, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Zeitgleich gastiert der Serienmeister Salzburg in Wolfsberg. Können sich die Salzburger nach der Niederlage am Mittwoch rehabilitieren und drei Punkte auf dem Weg zum Meistertitel einfahren? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Die beiden Spiele werden zusätzlich in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Anschließend kommt es im Verfolgerduell zum Aufeinandertreffen zwischen Sturm und dem LASK. Mit einem Heimsieg können die Grazer an den Linzern vorbeiziehen und Platz drei in der Tabelle einnehmen. Auf der Gegenseite hat der LASK noch Ambitionen auf den zweiten Tabellenplatz. Welches der beiden Teams sich im direkten Duell durchsetzt, ist am kommenden Sonntag ab 16:30 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Die 27. Runde der Tipico Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 24. April 2021

16:00 Uhr:

FC Flyeralarm Admira – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SV Guntamatic Ried – spusu SKN St. Pölten, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Cashpoint SCR Altach – TSV Prolactal Hartberg, live & exklsuiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

“Alle Spiele, alle Tore” auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experten: Toni Pfeffer & Marc Janko

Sonntag, 25. April 2021

13:30 Uhr

SK Rapid Wien – WSG Swarovski Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

RZ Pellets WAC – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

“Alle Spiele, alle Tore” auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Alfred Tatar & Andreas Herzog

Artikelbild: GEPA