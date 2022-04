Die 28. Runde der ADMIRAL Bundesliga: Sichert sich Salzburg am Sonntag den Titel? Die Partie gegen Austria Wien live & exklusiv bei Sky

Salzburgs Chance auf die Meisterschaft im Spiel gegen Austria Wien am Sonntag ab 13:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Parallel das Kärntner Derby zwischen Austria Klagenfurt und dem WAC live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Anschließend das Topspiel SK Rapid – SK Sturm live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Marc Janko begleitet das Traditionsduell als Co-Kommentator

Bereits am Samstag ab 16:00 Uhr LASK – Altach, Admira – Hartberg und WSG Tirol – Ried exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Die Sky Experten am Wochenende: Martin Stranzl am Sonntag sowie Toni Pfeffer am Samstag

Am kommenden Sonntag hat Salzburg im Duell mit der Wiener Austria die Chance den neunten Meistertitel in Folge zu feiern! Sky Seher:innen dürfen sich auf alle Spiele der 28. Runde der ADMIRAL Bundesliga freuen.



Die Qualifikationsgruppe am Samstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Samstagnachmittag wird der Spieltag in der Qualifikationsgruppe mit dem Duell LASK gegen Altach eröffnet. Vergangene Woche trennten sich die beiden Teams im Ländle mit 0:0. Gibt es diesmal einen Sieger? Die Antwort gibt es ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Zeitgleich will die Admira mit einem weiteren Sieg gegen Tabellenschlusslicht Hartberg die Führungsposition in der Qualifikationsgruppe halten. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. Zudem will sich die SV Ried auswärts bei der WSG Tirol für die 2:3 Heimniederlage revanchieren. Das Spiel ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen. Die drei Matches werden außerdem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.





Feiert Salzburg mit einem Sieg bereits am Sonntag die erneute Meisterschaft?

Am frühen Sonntagnachmittag will Salzburg diese Woche erneut gegen die Wiener Austria gewinnen und sich vorzeitig den neunten Titel in Serie sichern. Die Veilchen kämpfen ihrerseits im Fight um die Europacup-Startplätze um wichtige Zähler. Kann Salzburg die Partie gewinnen und im eigenen Stadion die Meisterschaft feiern? Die Antwort gibt es ab 13:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 gezeigt. Parallel kommt es zum zweiten Kärtner Derby innerhalb einer Woche. Mit dem 2:1 Auswärtserfolg konnte Peter Pacults Austria Klagenfurt den WAC in der Tabelle überholen. Ob dem WAC in Klagenfurt die Revanche gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Beide Spiele können zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgt werden.



Zum Abschluss der 28. Runde treffen im Topspiel in Wien-Hütteldorf die beiden Traditionsvereine SK Rapid und SK Sturm aufeinander. Mit dem 2:1 Erfolg letzten Sonntag bauten die Grazer ihren Abstand zu den Verfolgern aus Wien auf acht Punkte aus. Ob die Grün-Weißen im Heimspiel zurückschlagen können oder die Mannschaft von Christian Ilzer das emotionale Duell erneut für sich entscheidet, ist ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen. Sky Experte Marc Janko wird das Traditionsduell als Co-Kommentator begleiten.



Die 28. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:



Samstag, 23. April 2022



16:00 Uhr:

LASK – Cashpoint SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Flyeralarm Admira – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

WSG Tirol – SV Guntamatic Ried, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1



19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Toni Pfeffer





Sonntag, 24. April 2022



13:30 Uhr:

SK Austria Klagenfurt – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Red Bull Salzburg – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1



16:30 Uhr:

SK Rapid Wien – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Co-Kommentator: Marc Janko



Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Martin Stranzl



19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Bild: GEPA