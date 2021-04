Die 28. Runde der Tipico Bundesliga mit dem Hit um Platz 3 LASK vs. Sturm live & exklusiv bei Sky

Am Dienstag ab 17:30 Uhr Austria – Admira, St. Pölten – Ried und Hartberg – Altach exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Der Schlager Salzburg – WAC ab am Mittwoch ab 17:30 Uhr live & frei empfangbar auf Sky Sport Austria 1 und im Livestream auf skysportaustria.at

Am Mittwoch ab 17:30 Uhr Salzburg – WAC, LASK – Sturm und WSG Tirol – SK Rapid exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Die Sky Experten unter der Woche: Walter Kogler und Manuel Ortlechner am Dienstag sowie Hans Krankl und Marc Janko am Mittwoch

Am Dienstag und Mittwoch kommt es in der 28. Runde der Tipico Bundesliga zu den Rückspielen des vergangenen Spieltags. Auf die zwölf Teams wartet damit das vierte Spiel innerhalb von zehn Tagen.

Zum Auftakt der Runde am Dienstag treten die sechs Teams der Qualifikationsgruppe in drei Spielen ab 17:30 Uhr an. Die Wiener Austria trifft als neuer Tabellenführer im Heimspiel auf die Admira. Das Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 ausgestrahlt. Zeitgleich kämpft das Tabellenschlusslicht St. Pölten gegen die SV Ried um Punkte im Abstiegskampf. Das Duell ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Außerdem duelliert sich Hartberg nach dem Unentschieden am Wochenende erneut mit Altach. Das Match ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen. Zudem werden die drei Spiele in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Die sechs Teams der Meistergruppe sind dann am Mittwoch ab 17:30 Uhr im Einsatz. Nach dem 2:1-Erfolg am Sonntag empfängt Salzburg den WAC im Kampf um weitere drei Punkte am Weg zur Meisterschaft. Die Partie wird live & frei empfangbar auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt. Parallel will sich der LASK nach der 1:3 Pleite bei Sturm im Rückspiel revanchieren und Tabellenplatz drei zurückerobern. Ob den Linzern das gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Zudem will Rapid auch das zweite direkte Duell der Verfolger nutzen um den Vorsprung auf Rang drei auszubauen. Das erneute Duell gegen Thomas Silberberger und die WSG Tirol ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen. Außerdem werden die drei Spiele in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2 übertragen.

Die 28. Runde der Tipico Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Dienstag, 27. April 2021

17:30 Uhr:

FK Austria Wien – FC Flyeralarm Admira, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

spusu SKN St. Pölten – SV Guntamatic Ried, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

TSV Prolactal Hartberg – Cashpoint SCR Altach, live & exklsuiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

20:30 Uhr

“Alle Spiele, alle Tore” auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experten: Walter Kogler & Manuel Ortlechner

Mittwoch, 28. April 2021

17:30 Uhr

FC Red Bull Salzburg – RZ Pellets WAC, live & frei empfangbar auf Sky Sport Austria 1 und im Livestream auf skysportaustria.at

LASK – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

WSG Swarovski Tirol – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

20:30 Uhr

“Alle Spiele, alle Tore” auf Sky Sport Austria 2

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Hans Krankl & Marc Janko

Video-Highlights und Stimmen gibt es nach den Spielen auf skysportaustria.at.

Beitragsbild: GEPA