Die 28. Runde in der Qualigruppe heute live & exklusiv auf Sky

Am Dienstag ab 18:00 Uhr WSG Tirol – Austria Wien und Austria Lustenau – WAC live bei Sky

Am Dienstag ab 20:15 Uhr Blau-Weiß Linz gegen Altach live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Sky-Experte am Dienstag ist Marko Stankovic

Auf die Sky-Zuseher:innen wartet eine englische Woche in der ADMIRAL Bundesliga. Alle Spiele der 28. Runde der ADMIRAL Bundesliga sehen Sky Kund:innen live & exklusiv bei Sky Sport Austria.

Am Dienstag trifft die WSG Tirol auf Austria Wien. Die Wiener wollen auch in der zweiten Begegnung mit der WSG binnen weniger Tage überzeugen und gegen die Tiroler voll anschreiben. Das Duell ist ab 18:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

In Bregenz empfängt zeitgleich Austria Lustenau den WAC. Nach dem Unentschieden in Wolfsberg möchten die Vorarlberger erneut punkten, um den Abstand auf das rettende Ufer zu verkleinern. Ob die Lustenauer den Abstiegskampf wieder spannend machen können, ist ab 18:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen. Die Nachmittagsspiele werden am Dienstag zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Im Abendspiel trifft Blau-Weiß Linz auf Altach. Die Altacher sind in dieser Saison noch ungeschlagen gegen die Linzer und möchten dies auch im vierten Aufeinandertreffen beibehalten. Ab 20:15 Uhr können Sky Zuseher:innen diese Partie live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 verfolgen.

Die 28. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Dienstag, 23. April 2024

18:00 Uhr

WSG Tirol – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SC Austria Lustenau – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

20:15 Uhr

FC Blau-Weiß Linz – SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Marko Stankovic

Bild: GEPA