Die 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga am Wochenende live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Rapid trifft am Sonntag um 14:30 Uhr auf Red Bull Salzburg – live zu sehen bei Sky Sport Austria 2

Ebenfalls am Sonntag kommt es zu den Duellen TSV Hartberg – LASK und Sturm Graz – Austria Wien

Den Auftakt am Freitag bestreiten Blau-Weiß Linz und SCR Altach – live auf Sky Sport Austria 1

Die Spiele der Qualifikationsgruppe am Samstag: WSG Tirol – SV Ried und WAC – GAK

Die Sky-Experten am Wochenende: Peter Pacult am Freitag, Peter Stöger am Samstag und Andreas Herzog & Hans Krankl am Sonntag

In der ADMIRAL Bundesliga steht der 29. Spieltag an und Red Bull Salzburg ist am Sonntag zu Gast beim SK Rapid. Die Bullen setzten sich zuletzt zweimal mit 3:1 gegen Austria Wien durch und liegen nur mehr einen Punkt hinter Tabellenführer Sturm Graz. Rapid hingegen musste sich unter der Woche vor den eigenen Fans mit 0:2 gegen Hartberg geschlagen geben. Somit liegen die Hütteldorfer vier Spieltage vor Schluss fünf Punkte hinter der Tabellenspitze. Wer sich durchsetzen kann, erfahren Fans ab 14:20 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Ebenfalls am frühen Sonntagnachmittag im Einsatz ist der LASK. Die Linzer holten im Spitzenspiel gegen Sturm trotz zweifacher Unterzahl einen Punkt und sind weiter voll im Meisterrennen. Die Mannschaft von Didi Kühbauer ist nun beim TSV Hartberg gefordert. Die Steirer setzten sich mit 2:0 gegen Rapid durch und liegen nun vor der Austria auf Rang fünf in der Meistergruppe. Kehren die Linzer nach zwei Remis in Folge wieder auf die Erfolgsspur zurück oder bleibt Hartberg im vierten Spiel in Folge ohne Niederlage? Die Antwort gibt es live & exklusiv ab 14:20 Uhr auf Sky Sport Austria 3.

Das letzte Duell der 29. Runde in der ADMIRAL Bundesliga bestreiten Sturm Graz und Austria Wien. Die Grazer konnten trotz doppelter Überzahl nicht gegen den LASK gewinnen. Somit liegen zwischen dem Spitzentrio Sturm, Salzburg und LASK gerade einmal zwei Zähler. Am späten Sonntagnachmittag empfängt der Tabellenführer Austria Wien. Die Veilchen holten aus den letzten vier Partien nur einen Punkt, gegen Salzburg gab es zwei 1:3-Niederlagen in Folge. Die finale Begegnung des Spieltages wird ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Am Sonntag begrüßt Moderatorin Constanze Weiss ab 14:00 Uhr gemeinsam mit Sky-Experte Andreas Herzog die Zuseher:innen zum Bundesligasonntag, Sky-Experte Hans Krankl meldet sich live aus Hütteldorf. Die Vorberichte und die Konferenz werden auf Sky Sport 1 übertragen.

Den 29. Spieltag eröffnen am Freitag Blau-Weiß Linz und SCR Altach. Die Oberösterreicher gewannen am Dienstag mit 3:0 gegen Wolfsberg und konnten so den Abstiegsplatz verlassen. Nun empfangen sie zuhause den SCR Altach. Die Vorarlberger kamen zuhause gegen WSG Tirol nicht über ein torloses Remis hinaus. Fans sehen die Partie ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Am Samstagnachmittag kommt es zum Duell zwischen WSG Tirol und der SV Ried. Die Tiroler holten auswärts bei Altach einen Punkt, vier Punkte trennen sie vom Abstiegsplatz. Ried hingegen führt die Qualifikationsgruppe dank einem 2:1-Erfolg über den GAK mit 25 Punkten an, zwei Zähler mehr als Altach. Bleibt Ried im fünften Match in Folge ungeschlagen oder kann Tirol nach drei sieglosen Spielen wieder einmal drei Punkte einfahren? Die Antwort gibt es ab 16:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Der WAC, amtierender Cupsieger, ist tatsächlich mittlerweile auf den letzten Platz der ADMIRAL Bundesliga abgerutscht. Die Mannschaft von Thomas Silberberger verlor am Dienstag das Kellerduell gegen Blau-Weiß Linz mit 0:3 und hält bei 16 Zählern. Zu Gast ist am Samstag der GAK. Die Steirer mussten sich bei der SV Ried mit 1:2 geschlagen geben und haben vier Punkte Vorsprung auf den WAC. Ob die Wolfsberger den ersten Sieg in der Qualifikationsgruppe einfahren können oder der GAK einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt macht, sehen Sky Kund:innen ab 16:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Die Partie am Freitagabend wird von Moderatorin Kimberly Bundinsky und Sky-Experte Peter Pacult begleitet. Am Samstag stimmen Moderator Johannes Brandl und Sky-Experte Peter Stöger die Fans auf den Bundesligasamstag ein. Die Vorberichterstattung beginnt um 16:30 Uhr und wird wie die Konferenz auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Die 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Freitag, 24. April 2026

19:00 Uhr

FC Blau-Weiß Linz – SCR Altach live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Kimberly Budinsky

Sky-Experte: Peter Pacult

Samstag, 25. April 2026

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

RZ Pellets WAC – Grazer AK 1902 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Tirol – SV Oberbank Ried live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Moderation: Johannes Brandl

Sky-Experte: Peter Stöger

Sonntag, 12. April 2026

14:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:20 Uhr

SK Rapid – FC Red Bull Salzburg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

TSV Egger Glas Hartberg –LASK live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

16:30 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz – FK Austria Wien live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky-Experten: Andreas Herzog & Hans Krankl

Bild: GEPA