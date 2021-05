Die 29. Runde der Tipico Bundesliga mit Sturm – Salzburg und SK Rapid – WAC live & exklusiv bei Sky

Am kommenden Wochenende wartet die 29. Runde der Tipico Bundesliga mit sechs spannenden Duellen in der Qualifikations- und Meistergruppe auf. Den Abschluss bildet das Topspiel SK Rapid gegen den WAC.

Zum Auftakt des Spieltags treten die sechs Teams der Qualifikationsgruppe am Samstag in drei Duellen ab 16:00 Uhr an. Die Wiener Austria, bei der Jochen Fallmann für Peter Stöger einspringt, ist zu Gast in Altach. Das Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen. Zeitgleich kommt es im Niederösterreich-Derby zum Abstiegsduell zwischen der Admira und St. Pölten. Welches Team wichtige Punkte einfahren kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Außerdem empfängt der Tabellenführer der Qualifikationsgruppe Hartberg die SV Ried live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4. Die drei Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Am Sonntag greifen dann die sechs Teams der Meistergruppe ins Geschehen ein. Ab 13:30 Uhr treffen Sturm und Salzburg im Duell des Dritten gegen den Ersten aufeinander. Ob die Grazer im Kampf um die Europacup-Plätze wichtige Punkte erspielen können, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Parallel empfängt der LASK die WSG Tirol. Können die Linzer nach nur einem Sieg in den letzten fünf Spielen wieder einen vollen Erfolg einfahren? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Zusätzlich werden die beiden Spiele in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Anschließend trifft der SK Rapid im Heimspiel auf den WAC. Die Grün-Weißen haben nach dem spektakulärem 8:1 Erfolg zum Auftakt des Finaldurchgangs beste Erinnerungen an das Duell gegen die Wolfsberger. Ob der WAC nach dem Punktgewinn in Salzburg vergangene Woche auswärts wieder überzeugen kann oder sich die Hütteldorfer zu Hause die drei Punkte holen, ist ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Die 29. Runde der Tipico Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 8. Mai 2021

16:00 Uhr:

Cashpoint SCR Altach – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Flyeralarm Admira – spusu SKN St. Pölten, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

TSV Prolactal Hartberg – SV Guntamatic Ried, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

“Alle Spiele, alle Tore” auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Toni Pfeffer & Andreas Herzog

Sonntag, 9. Mai 2021

13:30 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

LASK – WSG Swarovski Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr

SK Rapid Wien – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

“Alle Spiele, alle Tore” auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experten: Alfred Tatar & Walter Kogler

Video-Highlights und Stimmen gibt es nach den Spielen auf skysportaustria.at.

Bild: GEPA