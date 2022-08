Die 3. Runde der ADMIRAL Bundesliga am Sonntag heute live auf Sky

via

via Sky Sport Austria

Sky-Experte am Sonntag: Hans Krankl und Walter Kogler

Die 3. Runde der ADMIRAL Bundesliga bietet am kommenden Wochenende sechs spannende Partien für Sky Seher:innen. Unter anderem trifft der SK Rapid auf Aufsteiger Austria Lustenau.

Am Sonntag dürfen sich Fans auf drei weitere Partien zum Abschluss der Runde freuen. Der SK Rapid, der die bisherigen zwei Spiele jeweils mit 1:0 gewinnen konnte, trifft in Wien-Hütteldorf auf Aufsteiger Lustenau. Ob Ferdinand Feldhofers Mannschaft erneut gewinnt, ist ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Parallel gastiert die Wiener Austria bei Miroslav Klose und dem SCR Altach im Ländle beim Aufeinandertreffen zweier bislang siegloser Teams. Das Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 gezeigt. Außerdem kämpfen die WSG Tirol und Austria Klagenfurt um drei Punkte – live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4. Alle drei Matches sind überdies in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Die 3. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Sonntag, 7. August 2022

16:00 Uhr:

SK Rapid Wien – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Cashpoint SCR Altach – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

WSG Tirol – SK Austria Klagenfurt, live & frei empfangbar auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experten: Hans Krankl & Walter Kogler

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Bild: GEPA