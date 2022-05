Die 31. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit Altachs letzter Chance im Abstiegskampf am Samstag und dem spannenden Rennen um die Europacup-Startplätze am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Endspurt um die internationalen Startplätze in der Meistergruppe bei SK Rapid – Salzburg, SK Sturm – WAC und Austria Klagenfurt – Austria Wien am Sonntag ab 16:00 Uhr exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Bereits am Samstag ab 16:00 Uhr Ried – LASK, Admira – Altach und WSG Tirol – Hartberg exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Die Sky Experten am Wochenende: Walter Kogler am Samstag und Marc Janko am Sonntag

Spannung in der ADMIRAL Bundesliga! Sky Seher:innen erwarten am kommenden Wochenende in der 31. Runde der dramatische Kampf um den Abstieg am Samstag sowie das packende Rennen um die Europacup-Startplätze in der Meistergruppe am Sonntag.

Das Duell der Rivalen SK Rapid – Salzburg am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Im Kampf um Tabellenposition drei und dem damit verbundenen Europacup Fixplatz trifft der SK Rapid auf den Rivalen Salzburg. Die Grün-Weißen wollen mit einem Sieg gegen den Meister den dritten Rang verteidigen. Kann Ferdinand Feldhofers Mannschaft gegen Salzburg gewinnen? Die Antwort gibt es ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.



Parallel ist der WAC zu Gast beim Vizemeister SK Sturm. Die Lavanttaler lauern hinter den beiden Wiener Klubs auf den begehrten dritten Platz. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. Außerdem treffen im Duell der beiden Austrias Peter Pacults Klagenfurter auf Manfred Schmid und Austria Wien. Ob sich die Wiener im Wörthersee-Stadion durchsetzen und damit Druck auf den SK Rapid machen, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen. Die drei Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.



Kann Altach die Entscheidung vertagen? Die Qualifikationsgruppe am Samstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Bereits am Samstag eröffnet die Qualifikationsgruppe den 31. Spieltag. Tabellenschlusslicht Altach ist zwei Runden vor Saisonende zu Gast in der Südstadt bei Andreas Herzog und der Admira. Die Vorarlberger trennen nun schon vier Punkte von den vorletzten Riedern und sind daher zum Siegen verdammt. Kann Altach die Entscheidung um den Abstieg vertagen? Die Antwort gibt es ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Zeitgleich kämpfen Dietmar Kühbauer und der LASK im Oberösterreich-Derby bei der SV Ried um drei Punkte. Ob die Linzer das zweite Spiel unter ihrem Neo-Coach gewinnen können oder die Rieder das Derby für sich entscheiden, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Zudem empfängt der Tabellenführer der Qualifikationsgruppe WSG Tirol den TSV Hartberg. Das Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 ausgestrahlt. Die drei Partie sind überdies in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.



Die 31. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:



Samstag, 14. Mai 2022



16:00 Uhr:

SV Guntamatic Ried – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Flyeralarm Admira – Cashpoint SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

WSG Tirol – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1



19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Walter Kogler





Sonntag, 15. Mai 2022



16:00 Uhr:

SK Rapid Wien – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Puntigamer Sturm Graz – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SK Austria Klagenfurt – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Marc Janko



19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

