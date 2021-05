Die 31. Runde der Tipico Bundesliga mit dem Kampf um die Europacup-Plätze und dem Traditionsduell Sturm – SK Rapid live & exklusiv bei Sky

via

via Sky Sport Austria

Der 31. Spieltag der Tipico Bundesliga wartet mit spannungsgeladenen Duellen um die Europacup-Plätze auf. Darunter das Traditionsduell zwischen Sturm und dem SK Rapid.

Am Samstag eröffnet die Qualifikationsgruppe die vorletzte Runde der Tipico Bundesliga. St. Pölten muss zu Gast bei der Wiener Austria einen Sieg holen, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Ob ihnen das gelingt, ist ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport 12 zu sehen. Parallel empfängt Hartberg die Admira. Können die Südstädter mit einem Sieg den Klassenerhalt fixieren? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport 13. Außerdem trifft Altach auf Ried. Das Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport 14 übertragen. Zudem werden die drei Spiele in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Die sechs Teams der Meistergruppe absolvieren ihre 31. Runde am Sonntag. Der frisch gebackene Meister aus Salzburg trifft im Auswärtsspiel auf den LASK. Für die Linzer ist Platz zwei noch in Reichweite. Kann Dominik Thalhammer mit seinem LASK den Meister schlagen? Die Antwort gibt es ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport 12. Zeitgleich kommt es im Spitzenspiel zum Duell Sturm gegen den SK Rapid. Die Grün-Weißen stehen derzeit auf Platz zwei, haben allerdings nur noch drei Punkte Vorsprung auf die beiden Verfolger Sturm und LASK. Das Traditionsduell wird live & exklusiv auf Sky Sport 13 übertragen. Des Weiteren empfängt die WSG Tirol den WAC. Das Spiel ist live & exklusiv auf Sky Sport 14 zu sehen. Die drei Partien werden überdies in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Die 31. Runde der Tipico Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 15. Mai 2021

16:00 Uhr:

FK Austria Wien – spusu SKN St. Pölten, live & exklusiv auf Sky Sport 12

TSV Prolactal Hartberg – FC Flyeralarm Admira, live & exklusiv auf Sky Sport 13

Cashpoint SCR Altach – SV Guntamatic Ried, live & exklusiv auf Sky Sport 14

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

“Alle Spiele, alle Tore” auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Elisabeth Gamauf

Sky Experten: Toni Pfeffer & Alfred Tatar

Sonntag, 16. Mai 2021

16:00 Uhr

LASK – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport 12

SK Puntigamer Sturm Graz – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport 13

WSG Swarovski Tirol – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport 14

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

“Alle Spiele, alle Tore” auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experten: Marc Janko & Manuel Ortlechner

Video-Highlights und Stimmen gibt es nach den Spielen auf skysportaustria.at

Bild: GEPA