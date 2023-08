Am Samstag ab 16:00 Uhr WSG Tirol – LASK und Austria Lustenau – SK Sturm exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Im Anschluss ab 19:00 Uhr Austria Klagenfurt – SCR Altach live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Am Sonntag ab 16:00 Uhr Blau-Weiß Linz – SK Rapid, Austria Wien – WAC und Hartberg – Salzburg exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Die Sky Experten am Wochenende: Marc Janko am Samstag sowie Alfred Tatar am Sonntag

Streame alle Spiel mit Sky X

Sky Seher:innen dürfen sich am kommenden Wochenende auf die 4. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky Sport Austria freuen!

Der Bundesliga-Samstag mit dem Sky Experten Marc Janko live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Der Bundesliga-Samstag wird ab 16:00 Uhr mit zwei Begegnungen eröffnet. In Innsbruck will die WSG Tirol gegen den LASK den ersten Punkt dieser Saison holen. Ob dies gelingt, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen. Parallel muss der SK Sturm in Vorarlberg gegen Austria Lustenau bestehen. Können die Grazer nach dem torlosen Remis gegen Klagenfurt gewinnen? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Beide Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 angeboten.

Den Samstag komplettiert ab 19:00 Uhr die Partie Austria Klagenfurt gegen den SCR Altach. Bleibt die Pacult-Elf auch in der vierten Runde ungeschlagen? Die Antwort gibt live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

SK Rapid, Austria Wien und Salzburg am Bundesliga-Sonntag mit dem Sky Experten Alfred Tatar live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Sonntagnachmittag wartet ab 16:00 Uhr eine Dreier-Konferenz auf die Sky Seher:innen. Matthias Seidl und Fally Mayulu müssen mit dem SK Rapid zu ihrem Ex-Klub nach Linz, wenn Aufsteiger Blau-Weiß den Rekordmeister aus Hütteldorf empfängt. Wer sich durchsetzt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Zeitgleich empfängt die Wiener Austria den WAC. Kann Manfred Schmid bei seiner ersten Rückkehr als Trainer an seine alte Wirkungsstätte Punkte aus Wien-Favoriten mitnehmen? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Außerdem trifft Salzburg auswärts auf den zuletzt siegreichen TSV Hartberg. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen. Die drei Spiele werden zusätzlich in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Die 4. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 19. August 2023

16:00 Uhr:

WSG Tirol – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SC Austria Lustenau – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr:

SK Austria Klagenfurt – CASHPOINT SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

21:30 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Marc Janko

Sonntag, 20. August 2023

16:00 Uhr:

FC Blau-Weiß Linz – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FK Austria Wien – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

TSV Egger Glas Hartberg – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Alfred Tatar

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1