Die 4. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit dem Hit LASK – SK Rapid mit Sky Experten Hans Krankl am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am 4. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga dürfen sich Fans erneut auf sechs spannende Partien freuen. Am Sonntag kommt es unter anderem zu den Hits LASK – SK Rapid und Salzburg – WAC.

Der Bundesliga-Samstag mit dem Sky Experten Andreas Herzog live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Eröffnet wird die Runde von zwei Duellen am Samstagnachmittag. Die Wiener Austria bestreitet ein Heimspiel gegen die WSG Tirol. Können die Veilchen nach der dramatischen Last-Minute Niederlage in Altach zuhause gewinnen? Die Antwort gibt es ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Zeitgleich ist die SV Ried zu Gast bei Peter Pacults Austria Klagenfurt. Das Spiel ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Beide Partien werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Im Anschluss spielt der SK Sturm nach der verpassten Qualifikation für die UEFA Champions League ein Heimspiel gegen Miroslav Klose und Altach. Die Vorarlberger konnten in der vergangenen Woche ihr erstes Spiel unter Neo-Coach Klose für sich entscheiden. Das Duell wird ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Der Bundesliga-Sonntag mit dem Hit LASK – SK Rapid live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Sky Seher:innen dürfen sich am Sonntag über drei weitere Spiele freuen. Ex-Rapid-Coach Dietmar Kühbauer und der LASK treffen im spannungsgeladenen Duell auf die Grün-Weißen des SK Rapid. Wer siegt im Traditionsduell? Die Antwort gibt es ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Hans Krankl ist bei dem Hit als Sky Experte vor Ort. Parallel gastiert der Wolfsberger AC bei Serienmeister Salzburg. Ob die Salzburger das Duell in Wals-Siezenheim für sich entscheiden oder der WAC zum ersten Mal in dieser Saison drei Punkte holt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Außerdem empfängt Aufsteiger Austria Lustenau den TSV Hartberg. Das Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 gezeigt. Überdies werden alle drei Duelle in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Die 4. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 13. August 2022

16:00 Uhr:

FK Austria Wien – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Austria Klagenfurt – SV Guntamatic Ried, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr:

SK Puntigamer Sturm Graz – Cashpoint SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

21:30 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Andreas Herzog

Sonntag, 14. August 2022

16:00 Uhr:

LASK – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Red Bull Salzburg – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SC Austria Lustenau – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experten: Peter Stöger & Hans Krankl

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Bild: GEPA