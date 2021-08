Die 4. Runde der ADMIRAL Bundesliga u.a. mit Admira – Salzburg und LASK – SK Sturm am Wochenende live & exklusiv bei Sky

via

via Sky Sport Austria

Am Samstag ab 16:00 Uhr Admira – Salzburg, WAC – WSG Tirol und TSV Hartberg – SV Ried exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz (mit dem Sky-X-Traumpass die Spiele live streamen!)

Am Sonntag ab 16:00 Uhr LASK – SK Sturm, Altach – SK Rapid und Austria Wien – Austria Klagenfurt exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Die Sky Experten am Wochenende: Martin Stranzl am Samstag und Walter Kogler am Sonntag

In der 4. Runde der ADMIRAL Bundesliga kommt es am Samstag und Sonntag wieder zu spannenden Partien. Unter anderem trifft Salzburg auf die Admira und der LASK auf den SK Sturm.

Die 4. Runde startet am Samstag mit drei Spielen. Andreas Herzog und die Admira empfangen die Salzburger, die bisher ohne Punkteverlust in die Saison gestartet sind. Das Duell wird ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen. Zeitgleich kämpft der WAC im Heimspiel gegen die WSG Tirol um den ersten Sieg der noch jungen Spielzeit. Zu sehen ist das Spiel live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Zudem wird das Match zwischen dem TSV Hartberg und der SV Ried auf Sky Sport Austria 4 ausgestrahlt. Die drei Partien werden außerdem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Am Sonntag bestreiten die verbleibenden sechs Teams ihre 4. Runde. Der SK Sturm trifft nach zwei Siegen in Folge auswärts auf den LASK. Die Partie wird ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen. Parallel misst sich Altach mit dem SK Rapid, der vergangene Runde den ersten Ligaerfolg der Saison feiern konnte. Das Spiel ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Überdies kommt es zum “Duell der Austrias”. Kann die Wiener Austria zuhause gegen die Klagenfurter den ersten Dreier einfahren? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4. Darüber hinaus werden die drei Spiele in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Die 4. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 14. August 2021

16:00 Uhr:

FC Flyeralarm Admira – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

RZ Pellets WAC – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

TSV Egger Glas Hartberg – SV Guntamatic Ried, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

“Alle Spiele, alle Tore” auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Martin Stranzl

Sonntag, 15. August 2021

16:00 Uhr:

LASK – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Cashpoint SCR Altach – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

FK Austria Wien – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

“Alle Spiele, alle Tore” auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Walter Kogler

Beitragsbild: GEPA