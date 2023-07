Die 50. Saison der 2. Deutschen Bundesliga live bei Sky

Sky Sport überträgt alle 306 Partien der 2. Deutschen Bundesliga 2023/24 live, 272 davon exklusiv, wahlweise als Einzelspiele und in der Konferenz

Die Vor- und Nachberichte ab dieser Saison zu jeder Anstoßzeit live aus dem Stadion

Die Gesichter der 2. Deutschen Bundesliga bei Sky Sport: Nele Schenker, Hartmut von Kameke, Yannick Erkenbrecher, Thomas Wagner, Sky Experte Sören Gonther sowie das Topspiel-Gespann Torsten Mattuschka und Stefan Hempel

„HvK & Tusche – Dein Zweitligatalk“ eröffnet den Spieltag immer mittwochs um 17:30 Uhr auf Sky Sport News

Exklusiv für Sky Q Kund:innen ist das Topspiel am Samstagabend auch in UHD/HDR verfügbar

Wien, 21. Juli 2023 – Gut sieben Wochen nach den letzten Entscheidungen in der Relegation startet am nächsten Wochenende die 2. Deutsche Bundesliga in ihre Jubiläumssaison. Mehr Geschichte und Titel steckten selten zuvor in der Liga: Mit dem HSV (6.), Schalke 04 (7.), dem 1. FC Kaiserslautern (11.), Hertha BSC (12.), dem 1. FC Nürnberg (14.), Hannover 96 (16.) und Fortuna Düsseldorf (18.) sind gleich sieben Vereine mit dabei, die sich unter den besten 18 der ewigen Deutschen Bundesliga-Tabelle befinden. Neben den genannten Klubs konnten sechs weitere in ihrer Historie bereits Deutsche Meisterschaften (inklusive DDR-Oberliga und NOFV-Oberliga) feiern.

So viel Tradition, mehr Zuschauer:innen als jemals zuvor in den Stadien und zahlreiche heiße Derbys versprechen eine aufregende 50. Spielzeit der 2. Deutschen Bundesliga. Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 306 Spiele live, 272 davon exklusiv, wahlweise als Einzelspiele und in der Konferenz. Darüber hinaus präsentiert Sky Sport am Saisonende auch die Relegationsspiele um den Aufstieg und gegen den Abstieg live.

Künftig meldet sich Sky Sport mit der Vor- und Nachberichterstattung zu jeder Anstoßzeit live aus einem Stadion der 2. Deutschen Bundesliga. Nele Schenker, Hartmut von Kameke, Yannick Erkenbrecher und ab dieser Saison Thomas Wagner begleiten die Zuschauer:innen im Wechsel durch die Spieltage. Ihnen zur Seite steht freitags (ab 18:00 Uhr) und sonntags (ab 13:00 Uhr) immer einer der beiden Sky Experten Torsten Mattuschka und Sören Gonther, samstagmittags (ab 12:30 Uhr) begrüßen sie wechselnde Gäste am Mikrofon. Stefan Hempel und Sky Experte Torsten Mattuschka führen durch die Topspiele am Samstagabend.

Abgerundet wird jedes Wochenende am Sonntag von 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr mit den Zusammenfassungen aller neun Partien in „Alle Spiele, alle Tore“. Bereits am Mittwochabend um 17:30 Uhr eröffnet „HvK & Tusche – Dein Zweitligatalk“ auf Sky Sport News den Spieltag.

Die Highlights am ersten Spieltag

Zum Auftakt am nächsten Wochenende stehen zwei absolute Kracher auf dem Programm: Das Eröffnungsspiel bestreiten der Hamburger SV und der FC Schalke 04, ehe tags darauf im Topspiel am Samstagabend Hertha BSC bei Fortuna Düsseldorf gastiert. Ab 19:30 Uhr berichten Sky Experte Torsten Mattuschka, Moderator Thomas Wagner, Reporterin Nele Schenker und Kommentator Martin Groß live aus dem Volksparkstadion. Durch das Topspiel am Samstagabend zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC führt Stefan Hempel ab 20:00 Uhr ausnahmsweise zusammen mit Sky Experte Sören Gonther.

Am ersten Spieltag können Sky Q Kund:innen auf Sky Sport Bundesliga UHD nicht nur wie üblich das Topspiel am Samstagabend live in UHD/HDR erleben, sondern auch das Eröffnungsspiel am Freitag.

Der Regelspieltag der 2. Deustchen Bundesliga 2023/24 bei Sky:

Mittwoch:

17:30 Uhr: „HvK & Tusche – Dein Zweitligatalk“ auf Sky Sport News

Freitag:

18:00 Uhr: Konferenz und zwei Einzelspiele auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1 bis 3

20:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1

Samstag:

12:30 Uhr: Sky Konferenz und drei Einzelspiele auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 bis 5

15:00 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2

20:00 Uhr: Topspiel der Woche auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

23:00 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga 2

Sonntag:

13:00 Uhr: Sky Konferenz und drei Einzelspiele auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1 bis 4

15:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga 1

Artikelbild: Imago