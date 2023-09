Die 500. Sendung „Talk & Tore“ am Sonntag bei Sky Sport Austria

„Talk & Tore“ feiert sein Jubiläum mit einem „Fußball-Gipfel“ mit Spitzenvertretern des ÖFB, der Bundesliga und dem Sky Experten Peter Stöger

Seit 2004 diskutierten mehr als 1.500 Gäste wie Arsene Wenger, Giovanni Trapattoni oder David Alaba insgesamt über 600 Stunden lang im Erfolgsformat von Sky Sport Austria

„Talk & Tore“ auf einem neuen Sendeplatz: Der Fußballtalk am Sonntagabend direkt im Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

„Abseits“ – das neue Sky Sport Austria Talk-Format mit Max Schmiedl am Samstag ab 22:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1

„Talk & Tore“ feiert Jubiläum! Im Rahmen der 500. Ausgabe des ersten Fußballtalks Österreichs, steigt am Sonntag um 20:00 Uhr ein echter „Fußball-Gipfel“ auf Sky Sport Austria.

Moderatorin Constanze Weiss begrüßt in der Jubiläumsausgabe den ÖFB-Präsidenten Klaus Mitterdorfer, den Vorstandsvorsitzenden der Bundesliga Christian Ebenbauer, die Managerin der ADMIRAL Frauen-Bundesliga und ehemalige ÖFB-Kapitänin Carina Wenninger, sowie den Sky Experten Peter Stöger. Im Fokus stehen Themen rund um den österreichischen Männer- und Frauenfußball, die Bundesliga und ihre 50-jährige Geschichte, sowie der Österreichische Fußballbund und das Nationalteam. Außerdem werden auf die schönsten und aufregendsten Momente aus fast 20 Jahren „Talk & Tore“ zurückgeblickt.

Auch im 20. Jahr seit der Premiere im Jahr 2004 ist „Talk & Tore“ als erster Fußballtalk Österreichs ein Fixpunkt in der Fußballberichterstattung. Die Idee, in einer Diskussionssendung alle relevanten Akteure aus dem Fußball zu Wort kommen zu lassen, ging voll und ganz auf und die Sendung bereichert seitdem „Fußball Österreich“ mit kontroversen Debatten, unvergesslichen Momenten und amüsanten Anekdoten.

Von Alaba bis Trapattoni – die Stars zu Gast bei „Talk & Tore“

Insgesamt wurden 600 Stunden – das sind 25 volle Tage oder 3,5 Wochen am Stück – Live-Diskussionen und Gespräche über den österreichischen Fußball produziert. Die Moderator:innen konnten bisher mehr als 1500 Gäste zur Sendung begrüßen. Dem Ruf der legendären Diskussionsrunde folgten auch absolute Superstars aus der Welt des Fußballs. Unter den Gästen befanden sich Persönlichkeiten wie Günther Netzer, Arsene Wenger, Giovanni Trapattoni, Lothar Matthäus, Ottmar Hitzfeld, Ralf Rangnick, Ralph Hasenhüttl, David Alaba, Adi Hütter, Oliver Glasner, Herbert Prohaska sowie alle Sky Experten wie etwa Hans Krankl.

Die Jubiläumssendung wird moderiert von Constanze Weiss, die seit letztem Jahr als Gastgeberin im Einsatz ist und ebenfalls ein Jubiläum feiert, schließlich moderiert sie ihre 10. „Talk & Tore“-Ausgabe. An der Spitze der „Talk & Tore“-Moderationen steht Martin Konrad mit 218 Einsätzen.

„Talk & Tore“ am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Das Erfolgsformat „Talk & Tore“ ist in der aktuellen Saison an seinen „alten“ Sendeplatz am Sonntagabend zurückgekehrt. Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss oder Martin Konrad moderierte Talkrunde richten.

„Talk & Tore“

Sonntag, 3. September 2023, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1

Das neue Bundesliga-Wochenende bei Sky Sport Austria mit dem Format „Abseits“

Seit dem Start der Bundesliga-Saison 2023/24 begrüßen Kimberly Budinsky & Jörg Künne immer samstags nach „Alle Spiele, alle Tore“ spannende Gäste, die aus Bereichen „abseits“ des Fußballs wie Musik, Kabarett, Kunst oder Kultur stammen. Im halbstündigen Talk-Format „Abseits“ sprechen die Gäste über ihren Bezug zum Fußball und damit verbundene Erinnerungen. Immer wieder werden außerdem Vertreter:innen aus dem Fußball zu Gast sein, die dann Themen „abseits“ des runden Leders besprechen. Am Samstag begrüßt Moderator Jörg Künne den Musiker und Schauspieler Max Schmiedl.

„Abseits“

Samstag, 2. September 2023, 22:30 Uhr, Sky Sport Austria 1